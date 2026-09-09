Fótbolti

Sjáðu mörk Haalands, asna­skap Mbappé og sjálfs­mörkin í Þýska­landi

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland skoraði tvennu gegn Porto í gærkvöld.
Erling Haaland skoraði tvennu gegn Porto í gærkvöld. Getty/Bruno Penas

Gærkvöldið var ólíkt hjá Mbappé-bræðrunum í Meistaradeild Evrópu. Annar skoraði í sigurleik en hinn missti stjórn á sér eitt augnablik og fékk rautt spjald í afar svekkjandi tapi. Erling Haaland skoraði svo bæði mörk Manchetser City gegn Porto. Mörkin úr leikjum gærkvöldsins og rauða spjaldið má sjá á Vísi.

Hákon Arnar Haraldsson og aðrir liðsfélagar hins 19 ára Ethan Mbappé hjá Lille hugsa honum eflaust þegjandi þörfina vegna rauða spjaldsins gegn Real Betis í gær. Það fékk Mbappé fyrir olnbogaskot á 56. mínútu, rétt eftir að miðvörðurinn Marc Bartra hafði skorað sitt annað mark og Írinn Troy Parrott komið Real Betis í 3-2, sem urðu úrslit leiksins.

Kylian Mbappé og Federico Valverde nýttu sér skelfileg mistök Inter-manna til að koma Real Madrid í 2-0 á fyrstu 23 mínútunum, í 2-1 sigri. Carlos Augusto minnkaði muninn korteri fyrir leikslok.

Manchester City hóf sína leiktíð í Meistaradeildinni á góðum 2-0 útisigri gegn Porto. Erling Haaland skoraði bæði mörkin, það fyrra með skalla í upphafi seinni hálfleiks en hið seinna í uppbótartíma. Haaland fékk svo gult spjald í lokin þegar upp úr sauð eftir átök þeirra Pablo Rosario sem fékk einnig gult spjald.

Í Þýskalandi vann Dortmund 3-2 sigur gegn Villarreal þar sem öll mörkin komu í seinni hálfleik. Serhou Giurassy skoraði tvennu fyrir Dortmund á fimm mínútum, þegar hann kom liðinu í 3-1, áður en hann skoraði svo óvart sjálfsmark í uppbótartíma en það kom ekki að sök.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

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