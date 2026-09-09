Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Sindri Sverrisson skrifar 9. september 2026 09:32 Erling Haaland skoraði tvennu gegn Porto í gærkvöld. Getty/Bruno Penas Gærkvöldið var ólíkt hjá Mbappé-bræðrunum í Meistaradeild Evrópu. Annar skoraði í sigurleik en hinn missti stjórn á sér eitt augnablik og fékk rautt spjald í afar svekkjandi tapi. Erling Haaland skoraði svo bæði mörk Manchetser City gegn Porto. Mörkin úr leikjum gærkvöldsins og rauða spjaldið má sjá á Vísi. Hákon Arnar Haraldsson og aðrir liðsfélagar hins 19 ára Ethan Mbappé hjá Lille hugsa honum eflaust þegjandi þörfina vegna rauða spjaldsins gegn Real Betis í gær. Það fékk Mbappé fyrir olnbogaskot á 56. mínútu, rétt eftir að miðvörðurinn Marc Bartra hafði skorað sitt annað mark og Írinn Troy Parrott komið Real Betis í 3-2, sem urðu úrslit leiksins. Kylian Mbappé og Federico Valverde nýttu sér skelfileg mistök Inter-manna til að koma Real Madrid í 2-0 á fyrstu 23 mínútunum, í 2-1 sigri. Carlos Augusto minnkaði muninn korteri fyrir leikslok. Manchester City hóf sína leiktíð í Meistaradeildinni á góðum 2-0 útisigri gegn Porto. Erling Haaland skoraði bæði mörkin, það fyrra með skalla í upphafi seinni hálfleiks en hið seinna í uppbótartíma. Haaland fékk svo gult spjald í lokin þegar upp úr sauð eftir átök þeirra Pablo Rosario sem fékk einnig gult spjald. Í Þýskalandi vann Dortmund 3-2 sigur gegn Villarreal þar sem öll mörkin komu í seinni hálfleik. Serhou Giurassy skoraði tvennu fyrir Dortmund á fimm mínútum, þegar hann kom liðinu í 3-1, áður en hann skoraði svo óvart sjálfsmark í uppbótartíma en það kom ekki að sök. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Laskaður á líkama og sál eftir þungt högg Formúla 1 Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Vitna í bíl sem Bin Laden styrkti Formúla 1 „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Dagskráin: Arsenal og Liverpool í Meistaradeildinni og NFL byrjar Sport Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Fótbolti Sigurður fór holu í höggi á úrtökumóti fyrir DP World Tour Golf Fleiri fréttir Messi að kaupa hundrað prósent hlut í spænsku félagi Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Sjá meira