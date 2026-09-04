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Isak heitur í sigri Liver­pool og strax búinn að jafna síðustu leik­tíð

Sindri Sverrisson skrifar
Alexander Isak byrjar nýja leiktíð af krafti og fagnar hér öðru marka sinna gegn Ipswich.
Alexander Isak byrjar nýja leiktíð af krafti og fagnar hér öðru marka sinna gegn Ipswich. Getty/Justin Setterfield

Alexander Isak og Cody Gakpo voru í aðahlutverkum í kvöld þegar Liverpool vann sinn fyrsta sigur á þessari leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Liverpool vann Ipswich á útivelli, 2-0, og var sigurinn aldrei í nokkurri hættu.

Isak skoraði bæði mörkin, á fyrstu níu mínútum leiksins, með keimlíkum hætti eftir að hafa fengið sendingu fram frá Gakpo.

Isak hefur þar með nú þegar skorað þrjú deildarmörk á leiktíðinni eða jafnmörg og á allri síðustu leiktíð með Liverpool-liðinu, en meiðsli settu mikinn svip á þá leiktíð hjá honum.

Gakpo virtist fyrir örfáum dögum á leið til Manchester City en þar sem Liverpool fann ekki arftaka í tæka tíð varð ekkert af kaupunum og hann heldur því áfram að skapa mörk fyrir Liverpool-liðið.

Fyrsti leikur Barcola

Isak skoraði í þriðja sinn eftir hálftíma leik en var naumlega dæmdur rangstæður. Dominik Szoboszlai var einnig afar naumlega rangstæður í seinni hálfleik þegar hann virtist vera að fá vítaspyrnu.

Bradley Barcola, sem keyptur var fyrir 123 milljónir punda frá PSG, lék sinn fyrsta leik fyrir Liverpool í kvöld en var þó ekki mjög áberandi. Hann kom inná fyrir Victor Munoz á 64. mínútu.

Liverpool er nú með fimm stig eftir þrjá leiki en Ipswich þrjú.

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