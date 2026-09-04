Alexander Isak og Cody Gakpo voru í aðahlutverkum í kvöld þegar Liverpool vann sinn fyrsta sigur á þessari leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Liverpool vann Ipswich á útivelli, 2-0, og var sigurinn aldrei í nokkurri hættu.
Isak skoraði bæði mörkin, á fyrstu níu mínútum leiksins, með keimlíkum hætti eftir að hafa fengið sendingu fram frá Gakpo.
Isak hefur þar með nú þegar skorað þrjú deildarmörk á leiktíðinni eða jafnmörg og á allri síðustu leiktíð með Liverpool-liðinu, en meiðsli settu mikinn svip á þá leiktíð hjá honum.
Gakpo virtist fyrir örfáum dögum á leið til Manchester City en þar sem Liverpool fann ekki arftaka í tæka tíð varð ekkert af kaupunum og hann heldur því áfram að skapa mörk fyrir Liverpool-liðið.
Isak skoraði í þriðja sinn eftir hálftíma leik en var naumlega dæmdur rangstæður. Dominik Szoboszlai var einnig afar naumlega rangstæður í seinni hálfleik þegar hann virtist vera að fá vítaspyrnu.
Bradley Barcola, sem keyptur var fyrir 123 milljónir punda frá PSG, lék sinn fyrsta leik fyrir Liverpool í kvöld en var þó ekki mjög áberandi. Hann kom inná fyrir Victor Munoz á 64. mínútu.
Liverpool er nú með fimm stig eftir þrjá leiki en Ipswich þrjú.