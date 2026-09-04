Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Sindri Sverrisson skrifar 4. september 2026 22:32 Alexander Isak sjálfsagt að benda á Cody Gakpo sem átti tvær stoðsendingar á hann í kvöld. EPA/NEIL HALL Alexander Isak skoraði tvö lögleg mörk og eitt sem dæmt var af, þegar Liverpool vann Ipswich 2-0 á útivelli í kvöld. Allt það helsta úr leiknum má sjá á Vísi. Liverpool-liðið byrjaði leikinn af miklum krafti og áður en tíu mínútur voru liðnar hafði Isak skorað tvö mörk, í bæði skiptin eftir sendingar frá Cody Gakpo. Isak skoraði svo eitt mark til viðbótar sem dæmt var af vegna rangstöðu, og Dominik Szoboszlai rétt missti af því að fá vítaspyrnu vegna rangstöðu. Bradley Barcola kom inná í seinni hálfleik í sínum fyrsta leik fyrir Liverpool sem keypti hann fyrir 123 milljónir punda frá Evrópumeisturum PSG. Hápunktana úr leiknum má sjá hér að neðan. Klippa: Ipswich - Liverpool 0-2 Enski boltinn Liverpool FC Ipswich Town FC Tengdar fréttir Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Alexander Isak og Cody Gakpo voru í aðahlutverkum í kvöld þegar Liverpool vann sinn fyrsta sigur á þessari leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. 4. september 2026 20:50 Mest lesið Áhrifavaldar sýna vanvirðingu á risamóti í tennis Sport Uppgjörið: FH - Stjarnan | Sannfærandi sigur í fyrsta leik undir stjórn Arons Handbolti Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Enski boltinn „Gangandi martröð“ Enski boltinn Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu Enski boltinn Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Laus úr banni aðeins mánuði eftir að hafa tekið kókaín Sport Taktík að taka á sig þessa hörðu refsingu Formúla 1 Hætti er liðið sótti rússneskan leikmann Körfubolti Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Sjá meira