Enski boltinn

Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola

Sindri Sverrisson skrifar
Alexander Isak sjálfsagt að benda á Cody Gakpo sem átti tvær stoðsendingar á hann í kvöld.
Alexander Isak sjálfsagt að benda á Cody Gakpo sem átti tvær stoðsendingar á hann í kvöld. EPA/NEIL HALL

Alexander Isak skoraði tvö lögleg mörk og eitt sem dæmt var af, þegar Liverpool vann Ipswich 2-0 á útivelli í kvöld. Allt það helsta úr leiknum má sjá á Vísi.

Liverpool-liðið byrjaði leikinn af miklum krafti og áður en tíu mínútur voru liðnar hafði Isak skorað tvö mörk, í bæði skiptin eftir sendingar frá Cody Gakpo.

Isak skoraði svo eitt mark til viðbótar sem dæmt var af vegna rangstöðu, og Dominik Szoboszlai rétt missti af því að fá vítaspyrnu vegna rangstöðu.

Bradley Barcola kom inná í seinni hálfleik í sínum fyrsta leik fyrir Liverpool sem keypti hann fyrir 123 milljónir punda frá Evrópumeisturum PSG.

Hápunktana úr leiknum má sjá hér að neðan.

Klippa: Ipswich - Liverpool 0-2
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