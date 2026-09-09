Mikael beittur kynþáttaníði

Stuðningsmenn Silkeborg beittu íslenska landsliðsmanninn Mikael Anderson, leikmann AGF í Árósum, kynþáttaníði með hrópum úr stúkunni þegar liðin mættust í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Mikael hefur spilað í Danmörku langstærstan hluta síns ferils og sneri aftur til AGF í sumar, eftir eins árs dvöl hjá Djurgården í Svíþjóð.
Þessi 28 ára gamli landsliðsmaður lék allan leikinn þegar AGF gerði 2-2 jafntefli við Silkeborg á heimavelli á laugardaginn en var þá beittur kynþáttaníði af stuðningsmönnum Silkeborg.
Forráðamenn AGF hafa sent málið til aganefndar danska knattspyrnusambandsins. Samkvæmt frétt Midtjyllands Avis kölluðu stuðningsmennirnir „svarta svín“ og „fjandans Afríkubúi“ að Mikael.
„Við getum staðfest að við höfum tilkynnt um köllin. Við sýnum ekkert umburðarlyndi gagnvart slíku og munum alltaf beita viðurlögum ef við getum borið kennsl á þá sem standa að baki.
Við létum Silkeborg vita og bíðum nú eftir úrskurði aganefndar og höfum ekki þörf fyrir að tjá okkur frekar í fjölmiðlum,“ segir Jacob Nielsen, framkvæmdastjóri AGF, við Bold.dk.