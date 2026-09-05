Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Valur Páll Eiríksson skrifar 5. september 2026 12:30 Leif Davis var í vandræðum með að reima skóna sína í gær. Skjáskot/Sýn Sport Leif Davis, vinstri bakvörður Ipswich Town, hefur orðið að háði og spotti á samfélagsmiðlum vegna tilraunar hans til að hnýta skóþveng sinn í leik við Liverpool í gær. Davis missti skóinn af sér undir lok fyrri hálfleiks í 2-0 sigri Liverpool á Portman Road í gær. Hann var í nærmynd í útsendingu þegar hann reyndi að reima skóinn með slökum árangri. Klippa: Leikmaður Ipswich kann ekki að reima „Þetta er alls ekki reimað, en ókei,“ sagði Gunnar Ormslev sem lýsti leiknum á Sýn Sport í gærkvöld og sjá má atvikið í spilaranum. Alexander Isak skoraði bæði mörk Liverpool í leiknum og bæði voru eftir stoðsendingu frá Cody Gakpo. Um var að ræða fyrsta sigur liðsins á leiktíðinni eftir jafntefli í fyrstu tveimur leikjunum. Ipswich Town FC Enski boltinn Mest lesið Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Enski boltinn Norðmaðurinn fjórði en reif kjaft: „Hvaða lúsera er ég að keppa við?“ Sport Hágrét í bílnum með mömmu Fótbolti Fyrsta tap Mourinho eftir ótrúlega dramatík Fótbolti Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn „Jón Þórarinn og sóknarleikurinn glöddu mig mest“ Handbolti Rafmagnið af í Mosó og seinni hálfleikur spilaður síðar Handbolti Fleiri fréttir Ramsey bjargaði stigi Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Yfirgefur Liverpool fyrir Sádi-Arabíu Segist aldrei hafa efast um Gakpo Sjáðu mörk Isaks í fyrsta leik Barcola Isak heitur í sigri Liverpool og strax búinn að jafna síðustu leiktíð Carrick himinlifandi eftir kaup sumarsins Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Sjá meira