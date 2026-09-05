Enski boltinn

Stólpa­grín gert að leik­manni Ipswich

Valur Páll Eiríksson skrifar
Leif Davis var í vandræðum með að reima skóna sína í gær.
Leif Davis var í vandræðum með að reima skóna sína í gær. Skjáskot/Sýn Sport

Leif Davis, vinstri bakvörður Ipswich Town, hefur orðið að háði og spotti á samfélagsmiðlum vegna tilraunar hans til að hnýta skóþveng sinn í leik við Liverpool í gær.

Davis missti skóinn af sér undir lok fyrri hálfleiks í 2-0 sigri Liverpool á Portman Road í gær. Hann var í nærmynd í útsendingu þegar hann reyndi að reima skóinn með slökum árangri.

Klippa: Leikmaður Ipswich kann ekki að reima

„Þetta er alls ekki reimað, en ókei,“ sagði Gunnar Ormslev sem lýsti leiknum á Sýn Sport í gærkvöld og sjá má atvikið í spilaranum.

Alexander Isak skoraði bæði mörk Liverpool í leiknum og bæði voru eftir stoðsendingu frá Cody Gakpo. Um var að ræða fyrsta sigur liðsins á leiktíðinni eftir jafntefli í fyrstu tveimur leikjunum.

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