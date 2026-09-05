Ramsey bjargaði stigi

Um er að ræða liðin tvö sem lengst er á milli landfræðilega í ensku úrvalsdeildinni og þurftu stuðningsmenn Bournemouth að leggja af stað með rútum um klukkan eitt eftir miðnætti í nótt til að ná tímanlega til Newcastle fyrir leik dagsins.
Bournemouth gladdi þá stuðningsmenn með því að byrja leikinn betur. Marcus Tavernier veitti liðinu forystuna snemma leiks.
Bournemouth var töluvert sterkara liðið í fyrri hálfleik gegn Newcastle-liðið sem lenti í miklum vandræðum með þétta pressu gestanna ofarlega á vellinum. Bournemouth uppskar annað mark þegar Malick Thiaw beindi boltanum í eigið mark eftir sendingu Alex Scott á 35. mínútu.
Minna en tveimur mínútum síðar minnkaði Harvey Barnes muninn með stórkostlegu skoti vinstra megin úr teignum sem söng í netinu í fjærhorninu.
2-1 stóð í hléi og meira jafnræði var eftir hlé þar sem heimamenn sóttu í sig veðrið eftir slakan fyrri hálfleik.
Newcastle pressaði töluvert undir lok leiksins og eftir langan bolta inn á teig féll hann fyrir Jacob Ramsey sem lagði boltann í fjærhornið frá vítateigslínu til að jafna 2-2.
Þannig lauk leiknum. Bournemouth leitar því enn síns fyrsta sigurs í deildinni og er með tvö stig en Newcastle er taplaust með fimm stig eftir þrjá leiki.