Richard Hughes, íþróttastjóri Liverpool, er hættur hjá félaginu til að taka við samskonar stöðu hjá Al-Hilal í Sádi-Arabíu. Brottför hans hefur legið fyrir um hríð.
Orðrómar hafa verið á kreiki um hríð að Hughes myndi færa sig til Al-Hilal. Á dögunum var þá greint frá því að Hughes hafi í raunar þegar hafið störf fyrir sádiarabíska liðið í sumar og sinnt því samhliða starfi sínu hjá Liverpool á meðan félagsskiptaglugganum stóð.
Hughes var íþróttastjóri liðsins í tvö og hálft ár og var í lykilstöðu er kom að stefnu félagsins á félagsskiptamarkaðnum. Hann tók við í mars 2024 og átti að leiða uppstokkun hjá Liverpool eftir brotthvarf Jurgen Klopp.
Hann átti lykilhlutverk í því að Arne Slot var ráðinn þjálfari liðsins sem skilaði Englandsmeistaratitli á fyrstu leiktíð Hollendingsins við stjórnvölin. Annað árið var öllu verra og Slot rekinn í vor. Andoni Iraola, fyrrum samstarfsmaður Hughes hjá Bournemouth, var ráðinn í stað Slot.
Leikmannahópur Liverpool hefur yngst mjög í tíð Hughes hjá félaginu en eyðslan töluverð á markaðnum, með misjöfnum árangri.