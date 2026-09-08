Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Aron Guðmundsson skrifar 8. september 2026 21:54 Konstantinos borinn af velli í kvöld Vísir/Getty Konstantinos Karetsas, leikmaður þýska liðsins Borussia Dortmund var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa hnigið niður í leik gegn Villarreal í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Þessi átján ára gamli leikmaður hné niður um miðbik fyrri hálfleiks og var að lokum fluttur á sjúkrabörum af vellinum. Konstantinos var með meðvitund er hann var fluttur á nærliggjandi sjúkrahús þar sem að bíða hans frekari rannsóknir. Líðan hans er eftir atvikum góð samkvæmt yfirlýsingu frá Dortmund. Leikmaðurinn er svo til nýgenginn í raðir Dortmund frá belgíska liðinu Genk. Hann hefur byrjað alla leiki Dortmund til þessa á tímabilinu í þýsku úrvalsdeildinni. Leik Dortmund og Villarreal var haldið áfram og lauk honum með 3-2 sigri Dortmund. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Þýski boltinn Mest lesið „Mun ekki kvarta næst þegar ég borga skatt“ Sport „Eru og voru ekki mínir bestu vinir“ Handbolti Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Fótbolti Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Fótbolti „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Íslenski boltinn Treyjur Liverpool taka breytingum Enski boltinn Aron og Kúveit redda strákunum okkar eftir svik Egypta Handbolti Sigurður fór holu í höggi á úrtökumóti fyrir DP World Tour Golf Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Haaland sýndi enga miskunn og sótti stigin þrjú í Portúgal Súr endir á Meistaradeildarkvöldi Hákonar og Lille Gjafir Inter urðu þeim að falli gegn Real Madrid Fyrsti sigur Aston Villa á tímabilinu kom í Meistaradeildinni Stór varða í langþráðri endurkomu Patriks: „Eitt skref í einu“ Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Hjartaaðgerð McTominay gekk vel Mourinho fékk úðara að gjöf Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Spurður um íslenska dómarann og hellti þá úr skálum reiði sinnar Treyjur Liverpool taka breytingum Ancelotti dásamar Hákon fyrir stórt kvöld Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Furðu lostinn og reiður Nökkvi laus við bann Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Dagskráin í dag: Meistaradeildin hefst og Hákon er þar í eldlínunni Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Draumabyrjun Alberts sem reyndist hetja Lazio Daníel Guðjohnsen fékk tækifæri eftir mikla óvissu Elche - Real Sociedad | Orri í eldlínunni Lið Elíasar bjargaði stigi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjá meira