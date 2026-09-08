Fótbolti

Hné niður og var fluttur á sjúkra­hús

Aron Guðmundsson skrifar
Konstantinos borinn af velli í kvöld
Konstantinos borinn af velli í kvöld Vísir/Getty

Konstantinos Karetsas, leikmaður þýska liðsins Borussia Dortmund var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa hnigið niður í leik gegn Villarreal í Meistaradeild Evrópu í kvöld. 

Þessi átján ára gamli leikmaður hné niður um miðbik fyrri hálfleiks og var að lokum fluttur á sjúkrabörum af vellinum. 

Konstantinos var með meðvitund er hann var fluttur á nærliggjandi sjúkrahús þar sem að bíða hans frekari rannsóknir. 

Líðan hans er eftir atvikum góð samkvæmt yfirlýsingu frá Dortmund. 

Leikmaðurinn er svo til nýgenginn í raðir Dortmund frá belgíska liðinu Genk. Hann hefur byrjað alla leiki Dortmund til þessa á tímabilinu í þýsku úrvalsdeildinni.

Leik Dortmund og Villarreal var haldið áfram og lauk honum með 3-2 sigri Dortmund.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Þýski boltinn

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