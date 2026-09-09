Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari kvennaliðs Þróttar í fótbolta, gagnrýnir þá staðreynd að úrslitaleikur Mjólkurbikars kvenna sé á sama tíma og spennandi lokaumferð í Lengjudeildinni klárast. Þá kallar hann eftir fjölgun liða í tólf í Bestu deild kvenna, líkt og gert var hjá körlunum fyrir meira en 18 árum síðan.
Mikil spenna er fyrir lokaumferð Lengjudeildar kvenna þar sem KR og Haukar berjast um að fylgja Gróttu upp í Bestu deildina. Leikirnir hefjast klukkan 14 á laugardaginn og því ómögulegt fyrir viðstadda að ná að mæta á Laugardalsvöll fyrir bikarúrslitaleik Þróttar og Grindavíkur/Njarðvíkur sem hefst klukkan 16 sama dag.
Bikarúrslitaleikur karla, á milli Breiðabliks og Aftureldingar, er á föstudagskvöld klukkan 19 á sama velli og konurnar spila á innan við sólarhring síðar. Ekki er spilað í neinni annarri keppni í íslenskum fótbolta á föstudaginn.
„Það er auðvitað ekki frábært að leikurinn okkar skuli fara fram daginn eftir úrslitaleikinn karlamegin. En ég hef ekki miklar áhyggjur af því. Starfsmenn Laugardalsvallar eru með allt á hreinu og völlurinn verður í toppstandi á laugardaginn líka. Úrslitaleikurinn karlamegin er á föstudagskvöldi og verður klárlega spennandi. Enda flott tímasetning. Enginn annar leikur í gangi og það verður örugglega frábær mæting og mikil stemning,“ skrifar Jóhann á Facebook-síðu sína.
„Það verður því miður ekki alveg það sama sagt um okkar leik á laugardeginum. Leikurinn hefst kl.16:00 og ég reyndar er alveg viss um að mætingin verður frábær frá báðum liðum og vonandi hlutlausu áhugafólki um fótbolta líka.
En kl.14:00 þann sama dag hefst æsispennandi lokaumferð í Lengjudeild kvenna. Ha!? Ég þurfti að athuga þetta tvisvar til að vera viss. Leikmenn, þjálfarar, aðstandendur, sjálfboðaliðar og stuðningsfólk liðanna í Lengjudeild kvenna eru að spila lokaumferð ofan í úrslitaleik Mjólkurbikarsins!“
Jóhann veltir því einnig fyrir sér af hverju ekki sé búið að ákveða að fjölga liðum í Bestu deild kvenna úr tíu í tólf, líkt og gert var karlamegin fyrir tímabilið árið 2008. Besta deild kvenna hefur verið afar jöfn og spennandi í ár og nú er komið að lokakaflanum en þá skiptist deildin þannig upp að sex efstu liðin mætast innbyrðis en fjögur neðstu mætast innbyrðis.
„Einhver eru rökin fyrir því að skiptingin er ekki fimm og fimm en ég skil þau ekki. Að eitt lið sitji hjá í hverri umferð eftir tvískiptingu getur varla verið hættulegt. Það er augljóslega ekki stórhættulegt að mikilvægir leikir fari ekki fram á sama tíma ef við miðum við síðustu umferð fyrir skiptingu. Sú umferð fór fram á þrem mismunandi dögum.
Karlamegin eru tólf lið og svo tvískipting í sex efri og sex neðri. Virkar það ekki bara ágætlega? Allt þetta tvískiptingardæmi er niðurstaðan af því að við viljum fjölga leikjum. Sem er bara flott,“ skrifar Jóhann.
Hann spyr svo af hverju ekki sé fjölgað í tólf liða Bestu deild, og hvort einhverjir séu í raun og veru á móti því. Hvort leggja þurfi fram tillögu á ársþing KSÍ en sú leið er jafnan farin við breytingar á fyrirkomulagi deildanna.
„Er eitthvað eðlilegt við að fjögur af tíu liðum í Bestu deildinni spili tveim leikjum færra á tímabili í deild en hin sex? Var ekki einhver nefnd sett á laggirnar til að koma með tillögur að breyttu fyrirkomulagi varðandi þessa skiptingu í deildunum? Er ekki hægt að kippa þessu í liðinn bara núna? Fjölgum liðum, fjölgum leikjum og látum jafnt yfir öll lið ganga. Svo má athuga og endurskoða þetta fyrirkomulag karla-og kvennamegin eftir nokkur ár eins og eðlilegt er. En höfum þetta a.m.k. á einhverju skynsamlegu plani. Það er nefnilega hellings munur á því að spila tveim leikjum færra og í leiðinni að tímabilið sé þrem vikum styttra en hjá efri hlutanum. Fjölgum í deildinni strax!“
Vangaveltur Jóhanns setja lokaumferð Lengjudeildarinnar í enn meira spennandi samhengi þar sem mætti ímynda sér að liðið sem endar þar í 3. sæti fengi þá sæti í Bestu deildinni, yrði liðum fjölgað í tólf. Selfoss og HK eru í 4. og 5. sæti en eiga möguleika á að komast í 3. sæti.
Pistil Jóhanns má sjá í heild sinni á Facebook.