Íslenski boltinn

Stjarnan spilar aftur í Mið­garði

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stjarnan spilar aftur í Miðgarði um helgina.
Stjarnan spilar aftur í Miðgarði um helgina. Vísir/Guðmundur

Stjarnan hefur fengið frekari undanþágu frá KSÍ til að spila heimaleiki í Miðgarði, þrátt fyrir að völlurinn uppfylli ekki kröfur.

Stjarnan spilaði síðustu heimaleiki karla- og kvennaliðs félagsins í Miðgarði, knatthúsi félagsins í Garðabæ.

Karlaliðið vann 4-2 sigur á Þór Akureyri þann 23. ágúst og kvennaliðið lagði Breiðablik 2-0 í húsinu þann 20. ágúst.

Til stóð að aðeins einn leikur hvors liðs yrði spilaður í húsinu vegna lagningu nýs gervigrass á aðalvöll liðsins á Samsung-vellinum.

Þær framkvæmdir virðast hafa dregist á langinn og því ljóst að Stjarnan þarf aftur að spila næstu leiki karla- og kvennaliðs félagsins á öðrum velli.

Þrátt fyrir að Miðgarður uppfylli ekki kröfur KSÍ hefur Stjarnan fengið undanþágu öðru sinni til að spila í höllinni.

Karlaliðið mætir ÍBV í lokaumferð hefðbundinnar deildarkeppni á sunnudaginn kemur klukkan 14:00.

Kvennaliðið fær Víking í heimsókn í Bestu deild kvenna á mánudagskvöld klukkan 19:15. Báðir leikir verða í beinni á rásum Sýnar Sport Ísland.

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