Íslenski boltinn

Sjáðu auka­spyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn

Sindri Sverrisson skrifar
Hildur Katrín Snorradóttir og stöllur í FH komust í gær á topp Bestu deildarinnar en það gæti breyst í kvöld.
Hildur Katrín Snorradóttir og stöllur í FH komust í gær á topp Bestu deildarinnar en það gæti breyst í kvöld. vísir/Diego

Það er gífurleg spenna í 18. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta, síðustu umferðinni fyrir skiptingu deildarinnar, sem lýkur í kvöld. Mörkin úr leikjum helgarinnar má sjá á Vísi.

Umferðinni lýkur í kvöld þegar Stjarnan mætir botnliði Víkings og Breiðablik sækir Þrótt heim og reynir að komast aftur á topp deildarinnar.

FH náði toppsætinu í gær og gerði um leið Grindavík/Njarðvík stóran greiða, með 2-1 endurkomusigri gegn Þór/KA. Norðankonur hefðu með sigri getað náð 6. sæti af Grindavík/Njarðvík en nýliðarnir héldu því og eru í því sex liða hópnum í efri hlutanum, þegar deildinni verður skipt upp.

Framkonur gerðu sitt besta til að komast í efri hlutann, með frábærum 3-2 endurkomusigri gegn ÍBV í Vestmannaeyjum, en enda (nema að Þróttur tapi með 12 marka mun gegn Breiðabliki í kvöld) í 7. sæti. Þær eru því efstar af fjórum neðstu liðunum sem fara nú í æsispennandi fallbaráttu, en Fram er aðeins fimm stigum fyrir ofan botnlið Víkings sem auk þess á leikinn í kvöld til góða.

Valskonur komu sér úr botnsætinu með frábærum 4-1 útisigri gegn Grindavík/Njarðvík. Miðvörðurinn Lillý Rut Hlynsdóttir skoraði í þriðja leiknum í röð og nú úr frábærri aukaspyrnu af löngu færi. Heimakonur voru eflaust með hugann að einhverju leyti við úrslitaleik Mjólkurbikarsins við Þrótt næsta laugardag.

Besta deild kvenna FH Þór Akureyri KA ÍBV Fram UMF Grindavík UMF Njarðvík Valur

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