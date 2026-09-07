Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sindri Sverrisson skrifar 7. september 2026 09:34 Hildur Katrín Snorradóttir og stöllur í FH komust í gær á topp Bestu deildarinnar en það gæti breyst í kvöld. vísir/Diego Það er gífurleg spenna í 18. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta, síðustu umferðinni fyrir skiptingu deildarinnar, sem lýkur í kvöld. Mörkin úr leikjum helgarinnar má sjá á Vísi. Umferðinni lýkur í kvöld þegar Stjarnan mætir botnliði Víkings og Breiðablik sækir Þrótt heim og reynir að komast aftur á topp deildarinnar. FH náði toppsætinu í gær og gerði um leið Grindavík/Njarðvík stóran greiða, með 2-1 endurkomusigri gegn Þór/KA. Norðankonur hefðu með sigri getað náð 6. sæti af Grindavík/Njarðvík en nýliðarnir héldu því og eru í því sex liða hópnum í efri hlutanum, þegar deildinni verður skipt upp. Framkonur gerðu sitt besta til að komast í efri hlutann, með frábærum 3-2 endurkomusigri gegn ÍBV í Vestmannaeyjum, en enda (nema að Þróttur tapi með 12 marka mun gegn Breiðabliki í kvöld) í 7. sæti. Þær eru því efstar af fjórum neðstu liðunum sem fara nú í æsispennandi fallbaráttu, en Fram er aðeins fimm stigum fyrir ofan botnlið Víkings sem auk þess á leikinn í kvöld til góða. Valskonur komu sér úr botnsætinu með frábærum 4-1 útisigri gegn Grindavík/Njarðvík. Miðvörðurinn Lillý Rut Hlynsdóttir skoraði í þriðja leiknum í röð og nú úr frábærri aukaspyrnu af löngu færi. Heimakonur voru eflaust með hugann að einhverju leyti við úrslitaleik Mjólkurbikarsins við Þrótt næsta laugardag. Besta deild kvenna FH Þór Akureyri KA ÍBV Fram UMF Grindavík UMF Njarðvík Valur Tengdar fréttir Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Valur vann frábæran 4-1 útisigur á Grindavík/Njarðvík í 18. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Sigurinn skýtur Val af botninum og raunar af fallsvæðinu. 6. september 2026 18:20 Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn FH vann 2-1 sigur á Þór/KA í 18. umferð Bestu deildar kvenna í dag. Með sigrinum tyllti FH sér á topp deildarinnar, að minnsta kosti um stundarsakir, en Íslandsmeistarar Breiðabliks eiga enn eftir að leika sinn leik í umferðinni. 6. september 2026 13:15 Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum Fram vann sterkan 3-2 útisigur á ÍBV á Hásteinsvelli í Vestmannaeyjum í Bestu deilda kvenna. Annar endurkomusigur Fram í röð. 5. september 2026 14:46 Mest lesið Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Fótbolti Bjargaði mótherja sínum úr logandi bíl Sport Rekinn fimm dögum eftir að hafa lánað Albert Fótbolti Versti stjóri Bretlandseyja? Enski boltinn Messi og Ronaldo verða loksins liðsfélagar Fótbolti Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu Fótbolti Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Erfitt verkefni FH og Breiðablik til Póllands Hver var í flottustu treyjunni? Sjá meira