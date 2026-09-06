Bandaríkjaforseti er ekki einn um það að líta hýru auga til Grænlands. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, er sögð munu í heimsókn sinni í dag boða aukinn fjárstuðning við Grænland. Þetta gerist í skugga hótana Bandaríkjaforseta um að leggja undir sig eyjuna. Erlendir miðlar setja þetta einnig í samhengi við nýafstaðna atkvæðagreiðslu þar sem Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, heimsækir landið í dag ásamt Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur. Þær lentu í höfuðborginni Nuuk upp úr klukkan 13 að íslenskum tíma en heimsóknin stendur yfir í tvo daga.
Þær munu þar funda með Jens-Frederik Nielsen, formanni grænlensku landstjórnarinnar.
Þau þrjú munu þar undirrita viljayfirlýsingu sem felst í því að styrkja samband ríkjanna, að því er fram kemur í tilkynningu frá danska forsætisráðuneytinu. Þar er haft eftir forsætisráðherranum að heimsóknin sé til marks um þétt samstarf ESB og Grænlands.
Beinir Johannesen, lögmaður Færeyja, mun einnig taka þátt í heimsókninni.
Tímasetningin er engin tilviljun að mati Rasmus Leander Nielsen, lektors við Grænlandsháskóla, en í samtali við DR setur hann heimsóknina í samhengi við hótanir Donalds Trump Bandaríkjaforseta um að leggja undir sig Grænland.
Í byrjun mánaðar sagði Trump að Grænland myndi í janúar árið 2029 vera undir stjórn Bandaríkjanna, en Grænlendingar hafa ítrekað sagt að framtíð Grænlands eigi að vera í höndum Grænlendinga.
Von der Leyen mun þar kynna fjárfestingarpakka fyrir Grænlendinga, segir Mûte B. Egede, utanríkisráðherra Grænlands, í samtali við TV2. Hann segir að samræður Grænlendinga við Bandaríkjamenn um framtíð Grænlands séu þó enn í gangi.
Financial Times hefur eftir heimildum að Von der Leyen muni þar tilkynna um 200 milljóna evra (28 ma. kr.) stuðning til Grænlands sem eigi að nýtast í hráefni, endurnýtanlega orku, neðansjávarkappla, gervihnattainnviði og gagnaver. Auk þess fari hluti til grænlensku landstjórnarinnar til að efla stjórnsýslu landsins.
FT setur heimsóknina einnig í samhengi við nýafstaðna atkvæðagreiðslu hér á landi, þar sem Íslendingar höfnuðu því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið með tæplega 53 prósenta meirihluta.
Haft er eftir talsmanni Evrópusambandsins að sambandið líti á staðsetningu Grænlendinga sem afar mikilvæga „einkum með tilliti til breytinga á alþjóðasviðinu og í umhverfismálum á norðurslóðum“.
ESB hefur þegar úthlutað 225 milljónum evra til Grænlands úr núverandi sameiginlegri fjárhagsáætlun Evrópusambandsins fyrir árin 2021 til 2027. Framkvæmdastjórnin hefur þegar lagt til að tvöfalda þá fjárhæð í næstu úthlutun á árunum 2028 til 2034 og þannig myndi sú úthlutun nema 530 milljónum evra, en það hangir allt á samþykkt fjárhagsáætlunar ESB.
Grænlendingar gengu úr Evrópusambandinu, sem þá hét Evrópubandalagið, árið 1982 en það gerðist níu árum eftir að þeir gengu inn í sambandið í samfloti við Dani.