Erlent

Mætt til Græn­lands með pyngju fulla af peningum

Agnar Már Másson skrifar
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, (t.v.) ásamt Jens-Frederik Nielsen, formanni grænlansku landstjórnarinnar (fyrir miðju), og Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (t.h.).
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, (t.v.) ásamt Jens-Frederik Nielsen, formanni grænlansku landstjórnarinnar (fyrir miðju), og Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (t.h.). AP

Bandaríkjaforseti er ekki einn um það að líta hýru auga til Grænlands. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, er sögð munu í heimsókn sinni í dag boða aukinn fjárstuðning við Grænland. Þetta gerist í skugga hótana Bandaríkjaforseta um að leggja undir sig eyjuna. Erlendir miðlar setja þetta einnig í samhengi við nýafstaðna atkvæðagreiðslu þar sem Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið.

Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, heimsækir landið í dag ásamt Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur. Þær lentu í höfuðborginni Nuuk upp úr klukkan 13 að íslenskum tíma en heimsóknin stendur yfir í tvo daga.

Þær munu þar funda með Jens-Frederik Nielsen, formanni grænlensku landstjórnarinnar. 

Þau þrjú munu þar undirrita viljayfirlýsingu sem felst í því að styrkja samband ríkjanna, að því er fram kemur í tilkynningu frá danska forsætisráðuneytinu. Þar er haft eftir forsætisráðherranum að heimsóknin sé til marks um þétt samstarf ESB og Grænlands.

Beinir Johannesen, lögmaður Færeyja, mun einnig taka þátt í heimsókninni.

Trump: Grænland orðið bandarískt árið 2029

Tímasetningin er engin tilviljun að mati Rasmus Leander Nielsen, lektors við Grænlandsháskóla, en í samtali við DR setur hann heimsóknina í samhengi við hótanir Donalds Trump Bandaríkjaforseta um að leggja undir sig Grænland.

Í byrjun mánaðar sagði Trump að Grænland myndi í janúar árið 2029 vera undir stjórn Bandaríkjanna, en Grænlendingar hafa ítrekað sagt að framtíð Grænlands eigi að vera í höndum Grænlendinga.

Von der Leyen mun þar kynna fjárfestingarpakka fyrir Grænlendinga, segir Mûte B. Egede, utanríkisráðherra Grænlands, í samtali við TV2. Hann segir að samræður Grænlendinga við Bandaríkjamenn um framtíð Grænlands séu þó enn í gangi.

200 milljóna evra pakki

Financial Times hefur eftir heimildum að Von der Leyen muni þar tilkynna um 200 milljóna evra (28 ma. kr.) stuðning til Grænlands sem eigi að nýtast í hráefni, endurnýtanlega orku, neðansjávarkappla, gervihnattainnviði og gagnaver. Auk þess fari hluti til grænlensku landstjórnarinnar til að efla stjórnsýslu landsins.

FT setur heimsóknina einnig í samhengi við nýafstaðna atkvæðagreiðslu hér á landi, þar sem Íslendingar höfnuðu því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið með tæplega 53 prósenta meirihluta.

Haft er eftir talsmanni Evrópusambandsins að sambandið líti á staðsetningu Grænlendinga sem afar mikilvæga „einkum með tilliti til breytinga á alþjóðasviðinu og í umhverfismálum á norðurslóðum“.

ESB hefur þegar úthlutað 225 milljónum evra til Grænlands úr núverandi sameiginlegri fjárhagsáætlun Evrópusambandsins fyrir árin 2021 til 2027. Framkvæmdastjórnin hefur þegar lagt til að tvöfalda þá fjárhæð í næstu úthlutun á árunum 2028 til 2034 og þannig myndi sú úthlutun nema 530 milljónum evra, en það hangir allt á samþykkt fjárhagsáætlunar ESB.

Grænlendingar gengu úr Evrópusambandinu, sem þá hét Evrópubandalagið, árið 1982 en það gerðist níu árum eftir að þeir gengu inn í sambandið í samfloti við Dani.

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