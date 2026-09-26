Hundruð þúsunda lögðu leið sína í miðborg Parísar til að berja páfann augum. Hann ók í gegnum fjöldann og messaði utandyra.
Leó fjórtánda páfa var ekið í páfabílnum niður Champs-Élysées-breiðgötuna í Parísarborg fyrr í dag. Hann veifaði til fólksins og var ekið alla götuna að Sigurboganum sem stendur við hana.
Hann blessaði nokkur ungbörn þegar hann stoppaði á mismunandi stöðum. Viðstaddir hrópuðu nafn hans og veifuðu bæði fánum Frakklands og Vatíkansins.
Páfinn mun dvelja í París í fjóra daga og greinir BBC frá því að yfir hálf milljón manna sæki útimessu páfans. Sérstakt altari hefur verið reist á Place de La Concorde fyrir athöfnina.
Leó páfi hefur þegar fundað með Emmanuel Macron Frakklandsforseta en hann var ekki viðstaddur messuna til að brjóta ekki gegn ströngum aðskilnaði ríkis og kirkju sem er við lýði í Frakklandi. Brigitte Macron forsetafrú var hins vegar viðstödd messuna og Sébastien Lecornu, forsætisráðherra Frakklands.
Þá voru Marine Le Pen, forsetaframbjóðandi, og milljarðamæringurinn Bernard Arnault einnig viðstödd.
Í messunni talaði páfinn fyrir því að kaþólikkar ættu að finna hamingjuna í trúnni, ekki veraldlegum hlutum. Hann þakkaði Guði fyrir tækifærið til að fá að heimsækja Frakkland.