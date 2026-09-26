Þyrlan lenti við Hörpu

Landhelgisgæslan hélt upp á aldarafmæli sitt í dag með pomp og prakt.
Þyrla Gæslunnar lenti tvisvar við Hörpu í dag, klukkan eitt og klukkan fjögur síðdegis í tilefni dagsins.
„Landhelgisgæslan fagnar aldarafmæli í ár. Í heila öld hefur starfsfólk hennar verið til taks fyrir sjófarendur og landsmenn alla, oft við krefjandi aðstæður. Við þökkum landsmönnum það traust og þann hlýhug sem þeir hafa sýnt okkur í gegnum árin og höldum áfram að standa vaktina fyrir land og þjóð,“ sagði í tilkynningu.
Til stóð að fagna afmælinu á afmælisdaginn sjálfan, þann 1. júlí, í Vestmannaeyjum. Fresta þurfti hins vegar veislunni vegna Paul Watson-samtakanna sem sigldu innan lögsögu Íslands í því skyni að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals hf. Landhelgisgæslan fylgdist grannt með ferðum Bandero, skips þeirra.
Sjá einnig: Fá loksins að fagna aldarafmælinu
Viktor Freyr ljósmyndari Vísis var á staðnum og fangaði fögnuðinn á filmu.