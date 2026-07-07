Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Dani ekki verja nægum fjármunum til að hjálpa Grænlandi, og á móti hjálpi Grænlendingar Danmörku ekki nægjanlega vel.
„Það er það sem særði samband mitt við NATÓ, vegna þess að Grænland hjálpar ekki Danmörku. Danmörk eyðir varla pening til að hjálpa Grænlandi. En þetta er mikilvægt fyrir Bandaríkin. Það er umkringt kínverskum skipum og rússneskum skipum,“ sagði Trump á blaðamannafundi í tengslum við leiðtogafund NATÓ sem nú fer fram í Tyrklandi.
„Grænlandi ætti að vera stjórnað af Bandaríkjunum, ekki Danmörku.“
Trump sagðist ekki sáttur með að Evrópumenn hafi ekki fallist á með honum um Grænland, þrátt fyrir alla fjármunina sem Bandaríkin hafi veitt í baráttunni við Rússa.
„Við þurfum ekki að eyða neinum pening. Við gætum tekið alla hermenn okkar úr Evrópu. Eins og þið hafið eflaust tekið eftir er Evrópa allt öðruvísi en hún var fyrir tuttugu árum. Mjög ólík. Þeir verða að fara varfærnislega í innflytjendamálum og orkumálum. Ef þeir fara ekki varlega með þessa tvo þætti verður Evrópa ei meir.“