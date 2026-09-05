Íslenski boltinn

Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron

Valur Páll Eiríksson skrifar
Aron deildi myndskeiðinu úr Spiideo myndavél á KR-vellinum á Instagram síðu sinni.
Aron deildi myndskeiðinu úr Spiideo myndavél á KR-vellinum á Instagram síðu sinni. Skjáskot/Vísir/Hulda Margrét

Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, deildi myndskeiði af Oliver Ekroth, fyrirliða Víkings, að hlaupa harkalega utan í sig er Víkingur fagnaði marki sínu gegn KR í 1-1 jafntefli liðanna á dögunum.

Rígur milli Víkings og KR virðist fara vaxandi. Aron hefur kynt upp í þeim ríg með ummælum sem vakið hafa athygli.

Annars vegar fyrir leik Víkings við Borac í Sambandsdeildinni þar sem hann sagði framtíð félagsins í húfi vegna þess hve hátt boginn hefði verið spenntur upp á að komast í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.

Klippa: Ekroth keyrir utan í Aron Sig

Fyrir leik liðanna í vikunni frömdu einhverjir stuðningsmenn Víkings þá skemmdarverk á Meistaravöllum þar sem þeir máluðu nafn Víkings á stúkuvegg og á varamannaskýli auk þess að hella málningu víða.

Hart var barist í leiknum sem lauk með 1-1 jafntefli. Víkingur komst yfir í uppbótartíma og í blálok hans jafnaði KR.

Lögregla hafði þá afskipti af stuðningsmönnum Víkings á meðan leik stóð vegna trommuláta, en trommur eru bannaðar á vellinum samkvæmt reglum KR-inga.

Eftir að leik lauk sagði Aron meðal annars: „Þeir eru bara bensínlausir, haltrandi. Ef þeir ná að haltra í áttina að þessum titli þá bara fair play á þá. Þeir eru með besta lið á landinu á hælunum.“

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, sagði lítið vit í því sem Aron hefði að segja og sagði ummælin ekki svaraverð.

Aron hefur þó ekki sagt sitt síðasta og birti í sögu á Instagram-síðu sinni í gærkvöldi myndskeið af því er Oliver Ekroth hljóp heldur harkalega utan í Aron, að því er virtist viljandi, er Víkingar fögnuðu marki sínu seint í leiknum.

Myndskeiðið má sjá í spilaranum efst.

KR Víkingur Reykjavík Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið