Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Sindri Sverrisson skrifar 25. september 2026 10:46 Erling Haaland heldur áfram að raða inn mörkum. Getty/Ulrik Pedersen Noregur vann Danmörku í sínum fyrsta leik í A-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta í stórskemmtilegum leik í Osló í gærkvöld, 3-2. Mörkin, rautt spjald og ótrúlegt brot Manchester United-mannsins Patrick Dorgu á Martin Ödegaard má sjá á Vísi. Erling Haaland hélt áfram að raða inn mörkum og skoraði tvö marka Noregs í gær. Fyrrverandi liðsfélagi hans hjá Manchester City, Fulham-maðurinn Oscar Bobb, skoraði fyrsta mark leiksins og Haaland tvöfaldaði forskotið strax á 18. mínútu. Danir náðu hins vegar að jafna eftir frábæra aukaspyrnu Mikkel Damsgaard og svo skalla frá Rasmus Höjlund á 60. mínútu, áður en Haaland gerði sigurmarkið á 74. mínútu eftir frábærlega útfærða hornspyrnu norska liðsins. Mörkin má sjá hér að neðan. Undir lok leiksins urðu Norðmenn manni færri, þegar varamaðurinn David Möller Wolfe fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt, eins og sjá má hér að ofan, en það kom ekki að sök. Brot Patrick Dorgu hefur hins vegar vakið meiri athygli en hann hékk hreinlega aftan í Martin Ödegaard og teikaði hann þar til Arsenal-maðurinn komst ekki lengra. Brotin verða varla augljósari og Dorgu hlaut gult spjald, eins og sjá má hér að neðan. Þjóðadeildin er á Sýn Sport og Viaplay. Áskrift að Viaplay fylgir öllum áskriftum að Sýn Sport. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Uppgjörið: FH - Haukar 34-35 | Haukar á toppnum og Hafnarfjörður er rauður Handbolti Fury og Joshua mætast í fyrsta sinn í desember Sport Fleiri fréttir Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“ Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla Klopp og Xavi sættust á stig Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Kósovó - Írland 1-0 | Heimir og félagar byrja á tapi í Kosovo Ókeypis að sjá vonarstjörnur Íslands og Frakklands Landsliðin flúðu haustlægðina Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Sjá meira