Fótbolti

Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödega­ard eins og hunda­s­leða

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland heldur áfram að raða inn mörkum.
Erling Haaland heldur áfram að raða inn mörkum. Getty/Ulrik Pedersen

Noregur vann Danmörku í sínum fyrsta leik í A-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta í stórskemmtilegum leik í Osló í gærkvöld, 3-2. Mörkin, rautt spjald og ótrúlegt brot Manchester United-mannsins Patrick Dorgu á Martin Ödegaard má sjá á Vísi.

Erling Haaland hélt áfram að raða inn mörkum og skoraði tvö marka Noregs í gær. Fyrrverandi liðsfélagi hans hjá Manchester City, Fulham-maðurinn Oscar Bobb, skoraði fyrsta mark leiksins og Haaland tvöfaldaði forskotið strax á 18. mínútu.

Danir náðu hins vegar að jafna eftir frábæra aukaspyrnu Mikkel Damsgaard og svo skalla frá Rasmus Höjlund á 60. mínútu, áður en Haaland gerði sigurmarkið á 74. mínútu eftir frábærlega útfærða hornspyrnu norska liðsins. Mörkin má sjá hér að neðan.

Undir lok leiksins urðu Norðmenn manni færri, þegar varamaðurinn David Möller Wolfe fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt, eins og sjá má hér að ofan, en það kom ekki að sök.

Brot Patrick Dorgu hefur hins vegar vakið meiri athygli en hann hékk hreinlega aftan í Martin Ödegaard og teikaði hann þar til Arsenal-maðurinn komst ekki lengra. Brotin verða varla augljósari og Dorgu hlaut gult spjald, eins og sjá má hér að neðan.

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