Íslenski boltinn

Fram­kvæmda­stjórinn þrífur upp skemmdar­verkin

Valur Páll Eiríksson skrifar
Pálmi Rafn Pálmason, framkvæmdastjóri KR, hefur verið með háþrýstidæluna á lofti í allan morgun.
Pálmi Rafn Pálmason, framkvæmdastjóri KR, hefur verið með háþrýstidæluna á lofti í allan morgun. Vísir/Einar

Verkefnalisti starfsfólks KR lengdist heldur í morgun þegar skemmdarverk blöstu við í stúkunni að Meistaravöllum. Að nægu er að huga þennan þriðjudaginn.

Starfsfólk KR var á fullu að undirbúa toppslag dagsins við Víking þegar fulltrúa Sýnar bar að garði en búist er við yfir 3.000 manns á vellinum í kvöld.

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Að mörgu þarf að huga og verða sett upp auka sjoppur og aðstaða vegna leiksins. Það er pallaleikur fram undan.

Framkvæmdastjóri félagsins, Pálmi Rafn Pálmason, hefur þó takmarkaðan þátt tekið í þeirri vinnu. Allur hans morgun hefur farið í að þrífa upp eftir skemmdarverkin, líkt og sjá má á meðfylgjandi myndskeiði.

Skemmdarverkin sem unnin voru af hálfu stuðningsmanna Víkings minna óneitanlega á þegar Víkingar sjálfir voru fórnarlömb slíks haustið 2024 af hálfu stuðningsmanna Breiðabliks.

Breiðablik vann í kjölfarið leikinn í Víkinni 3-0 og tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í hreinum úrslitaleik. Víkingur getur sömuleiðis farið langt með að tryggja sér titilinn fari svo að liðið vinni KR í kvöld.

Leikur KR og Víkings hefst klukkan 17:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

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