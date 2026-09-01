Verkefnalisti starfsfólks KR lengdist heldur í morgun þegar skemmdarverk blöstu við í stúkunni að Meistaravöllum. Að nægu er að huga þennan þriðjudaginn.
Starfsfólk KR var á fullu að undirbúa toppslag dagsins við Víking þegar fulltrúa Sýnar bar að garði en búist er við yfir 3.000 manns á vellinum í kvöld.
Að mörgu þarf að huga og verða sett upp auka sjoppur og aðstaða vegna leiksins. Það er pallaleikur fram undan.
Framkvæmdastjóri félagsins, Pálmi Rafn Pálmason, hefur þó takmarkaðan þátt tekið í þeirri vinnu. Allur hans morgun hefur farið í að þrífa upp eftir skemmdarverkin, líkt og sjá má á meðfylgjandi myndskeiði.
Skemmdarverkin sem unnin voru af hálfu stuðningsmanna Víkings minna óneitanlega á þegar Víkingar sjálfir voru fórnarlömb slíks haustið 2024 af hálfu stuðningsmanna Breiðabliks.
Breiðablik vann í kjölfarið leikinn í Víkinni 3-0 og tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í hreinum úrslitaleik. Víkingur getur sömuleiðis farið langt með að tryggja sér titilinn fari svo að liðið vinni KR í kvöld.
Leikur KR og Víkings hefst klukkan 17:30 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.