Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Aron Guðmundsson skrifar 25. september 2026 09:31 Heimir þakkar stuðningsmönnum Írlands eftir leikinn í gær Vísir/Getty Eamon Dunphy, fyrrverandi landsliðsmaður Írlands, hefur enn og aftur kallað eftir því að Heimir Hallgrímsson verði rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Írlands. Írar töpuðu 1-0 á útivelli gegn Kósovó í fyrsta leik liðanna í Þjóðadeild UEFA í gærkvöldi. Írar áttu erfitt uppdráttar í leiknum og féll frammistaða liðsins illa í kramið hjá Dunphy. „Heimir Hallgrímsson hefur verið þarna of lengi,“ segir Dunphy, eindreginn andstæðingur Heimis og fyrrverandi landsliðsmaður Írlands í pistli á vef Irish Mirror. „Írland þarf stjóra sem skilur írskan fótbolta. Einhvern sem skilur enskan fótbolta. Einhvern sem skilur hvers konar leikmenn við höfum og hvernig á að setja þá saman sem lið. Þetta síðasta orð er mikilvægt. Lið.“ Dunphy var óánægður með margt í leik Írlands gegn Kósovó á útivelli í gær, þó helst sóknarleik liðsins. „Þegar maður horfði á þetta í kvöld hefði maður haldið að fótbolti hefði nýlega verið kynntur til sögunnar í landinu. Af íslenskum tannlækni.“ Staðreyndin er hins vegar sú að undir stjórn Heimis var Írland hársbreidd frá því að komast á HM síðasta sumar og hafði liðið fyrir leik gærkvöldsins farið í gegnum átta leiki án þess að tapa í venjulegum leiktíma. Dunphy er hins vegar ekki seldur og vill breytingar. Hann hefur í raun aldrei verið hrifinn af Heimi og hefur ítrekað kallað eftir því að hann verði látinn fara og gert mikið af því að kalla hann tannlækninn en ekki fótboltaþjálfarann Heimi. Írar mæta næst landsliði Ísrael sem hafði stolið sviðsljósinu fyrir leik liðsins í gær. „Ég vorkenni leikmönnunum. Þeir eiga nú fram undan erfiðan og streituvaldandi leik á sunnudag, eftir að hafa tapað fyrir liði Kósóvó sem Írland hafði eytt mestum hluta kvöldsins í að reyna að halda í skefjum. Það verður að fara fram greining á þessu. Ekki bara önnur umræða um einstaka leikmenn. Ekki önnur umræða um hvort einn miðjumaður eigi að byrja í stað annars. Stærri spurningin er stjórinn. Hann hefur verið þarna of lengi. Írland hefur náð nýjum lægðum og einhver verður að axla ábyrgð á því.“ Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Uppgjörið: FH - Haukar 34-35 | Haukar á toppnum og Hafnarfjörður er rauður Handbolti Fury og Joshua mætast í fyrsta sinn í desember Sport Fleiri fréttir Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“ Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla Klopp og Xavi sættust á stig Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Kósovó - Írland 1-0 | Heimir og félagar byrja á tapi í Kosovo Ókeypis að sjá vonarstjörnur Íslands og Frakklands Landsliðin flúðu haustlægðina Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Sjá meira