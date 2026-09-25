Fótbolti

Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt

Aron Guðmundsson skrifar
Heimir þakkar stuðningsmönnum Írlands eftir leikinn í gær
Heimir þakkar stuðningsmönnum Írlands eftir leikinn í gær Vísir/Getty

Eamon Dunphy, fyrrverandi landsliðsmaður Írlands, hefur enn og aftur kallað eftir því að Heimir Hallgrímsson verði rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Írlands. 

Írar töpuðu 1-0 á útivelli gegn Kósovó í fyrsta leik liðanna í Þjóðadeild UEFA í gærkvöldi. Írar áttu erfitt uppdráttar í leiknum og féll frammistaða liðsins illa í kramið hjá Dunphy. 

„Heimir Hallgrímsson hefur verið þarna of lengi,“ segir Dunphy, eindreginn andstæðingur Heimis og fyrrverandi landsliðsmaður Írlands í pistli á vef Irish Mirror. „Írland þarf stjóra sem skilur írskan fótbolta. Einhvern sem skilur enskan fótbolta. Einhvern sem skilur hvers konar leikmenn við höfum og hvernig á að setja þá saman sem lið. Þetta síðasta orð er mikilvægt. Lið.“

Dunphy var óánægður með margt í leik Írlands gegn Kósovó á útivelli í gær, þó helst sóknarleik liðsins.

„Þegar maður horfði á þetta í kvöld hefði maður haldið að fótbolti hefði nýlega verið kynntur til sögunnar í landinu. Af íslenskum tannlækni.“

Staðreyndin er hins vegar sú að undir stjórn Heimis var Írland hársbreidd frá því að komast á HM síðasta sumar og hafði liðið fyrir leik gærkvöldsins farið í gegnum átta leiki án þess að tapa í venjulegum leiktíma.

Dunphy er hins vegar ekki seldur og vill breytingar. Hann hefur í raun aldrei verið hrifinn af Heimi og hefur ítrekað kallað eftir því að hann verði látinn fara og gert mikið af því að kalla hann tannlækninn en ekki fótboltaþjálfarann Heimi.

Írar mæta næst landsliði Ísrael sem hafði stolið sviðsljósinu fyrir leik liðsins í gær.

„Ég vorkenni leikmönnunum. Þeir eiga nú fram undan erfiðan og streituvaldandi leik á sunnudag, eftir að hafa tapað fyrir liði Kósóvó sem Írland hafði eytt mestum hluta kvöldsins í að reyna að halda í skefjum.

Það verður að fara fram greining á þessu. Ekki bara önnur umræða um einstaka leikmenn. Ekki önnur umræða um hvort einn miðjumaður eigi að byrja í stað annars. Stærri spurningin er stjórinn. Hann hefur verið þarna of lengi. Írland hefur náð nýjum lægðum og einhver verður að axla ábyrgð á því.“

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið