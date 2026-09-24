Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því

Saied Abu Farchi, framherji Ísraels, fékk að líta rauða spjaldið með afar óvenjulegum hætti í landsleiknum gegn Austurríki í Þjóðadeild UEFA í kvöld.
Abu Farchi jafnaði fyrir Ísrael í 1-1 á 55. mínútu og í fagnaðarlátunum tók hann upp hornfánann, hélt á honum eins og um skotvopn væri að ræða og lék eftir því að hann væri að skjóta úr því. Fyrir vikið fékk hann sitt annað gula spjald í leiknum og þar með rautt.
Ísrael þurfti því að leika manni færri það sem eftir lifði leiks. Atvikið vakti mikla athygli enda afar óvenjuleg ástæða fyrir brottrekstri og sérstaklega þar sem mikið hefur verið ritað og rætt um þátttöku Ísraelsmanna í alþjóðaknattspyrnuheiminum á meðan ástandið á Gaza er eins og raun ber vitni.
Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari Íra hefur til að mynda tjáð sig harðlega um þeirra þátttöku.
Abu Farchi leikur með Maccabi Tel Aviv í heimalandinu. Leiknum lauk með 3-1 sigri Austurríkis.
🚨 Abu Farchi shown a red card for his celebration! Israel now down to 10 men.#UNL #AUTISRpic.twitter.com/xwHkU0YNrk— goalpostFC (@GoalpostFC) September 24, 2026
🚨 Abu Farchi shown a red card for his celebration! Israel now down to 10 men.#UNL #AUTISRpic.twitter.com/xwHkU0YNrk
Arab Israeli equalises for Israel and gets sent off. Unbelievable. pic.twitter.com/3SHW0xIPfX— Richard Millett (@RichMillett) September 24, 2026
Arab Israeli equalises for Israel and gets sent off. Unbelievable. pic.twitter.com/3SHW0xIPfX