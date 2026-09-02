Íslenski boltinn

Lög­reglan hafði af­skipti af Víkingum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stuðningsmenn Víkings skemmtu sér fallega, stærstan part, á Meistaravöllum í gær.
Stuðningsmenn Víkings skemmtu sér fallega, stærstan part, á Meistaravöllum í gær. Vísir/Hulda Margrét

Mikil gleði var hjá stuðningsmönnum Víkings, líkt og þeim sem studdu KR, á stórleik gærkvöldsins í Bestu deild karla. Gestirnir smygluðu þó inn trommu sem olli vandræðum.

Yfir fjögur þúsund manns voru saman komin á Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur í gær er KR og Víkingur gerðu 1-1 jafntefli þar sem bæði mörk leiksins voru skoruð í blálokin.

Mikil stemning var á leiknum enda sá lang fjölsóttasti í sumar þar sem yfir fjögur þúsund manns voru saman komin til að sjá leikinn.

Sungið og trallað var beggja megin í stúkunni en Víkingar viðhöfðu einnig trumbuslátt. Trommur hafa verið bannaðar á Meistaravöllum um þónokkurra ára skeið en í það minnsta ein tromman virðist hafa skilað sér inn Víkingsmegin í stúkuna.

Sú var svo gerð upptæk og hefur sú aðgerð hlotið gagnrýni Víkinga á samfélagsmiðlum.

Einhverjir stuðningsmenn Víkings höfðu gert sér ferð á Meistaravelli aðfaranótt þriðjudags og frömdu þar skemmdarverk er þeir máluðu nafn Víkinga á stúku KR og helltu málningu þar víða.

Það mál er á borði lögreglu sem leit við og kynnti sér málið í Vesturbæ fyrri hluta dags í gær.

Líkt og áður segir skildu KR og Víkingur jöfn 1-1 í leik gærkvöldsins. Víkingur er með átta stiga forskot á toppi deildarinnar þegar sex leikir eru eftir.

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