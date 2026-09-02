Mikil gleði var hjá stuðningsmönnum Víkings, líkt og þeim sem studdu KR, á stórleik gærkvöldsins í Bestu deild karla. Gestirnir smygluðu þó inn trommu sem olli vandræðum.
Yfir fjögur þúsund manns voru saman komin á Meistaravöllum í Vesturbæ Reykjavíkur í gær er KR og Víkingur gerðu 1-1 jafntefli þar sem bæði mörk leiksins voru skoruð í blálokin.
Löggan tók trommurnar af stuðningsmönnum Vikes eftir leik.Hver veit nema þeir fái dæmdan sigur eftir allt saman.— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) September 1, 2026
Löggan tók trommurnar af stuðningsmönnum Vikes eftir leik.Hver veit nema þeir fái dæmdan sigur eftir allt saman.
Mikil stemning var á leiknum enda sá lang fjölsóttasti í sumar þar sem yfir fjögur þúsund manns voru saman komin til að sjá leikinn.
Ég sá fugl úti í garði. Þoli ekki fuglasöng. Löggan er á leiðinni með taser. pic.twitter.com/2HZ2TBcrl9— Hörður (@horduragustsson) September 1, 2026
Ég sá fugl úti í garði. Þoli ekki fuglasöng. Löggan er á leiðinni með taser. pic.twitter.com/2HZ2TBcrl9
Sungið og trallað var beggja megin í stúkunni en Víkingar viðhöfðu einnig trumbuslátt. Trommur hafa verið bannaðar á Meistaravöllum um þónokkurra ára skeið en í það minnsta ein tromman virðist hafa skilað sér inn Víkingsmegin í stúkuna.
Ætla rétt að vona að það sé ekki talið eðlilegt að fá lögguna til að sækja trommu á fótboltaleik. Þá er einn Aftureldingarfan í helvítis brasi á næsta ári í Víkinni. Takk pic.twitter.com/LCMol84ntH— Hörður (@horduragustsson) September 1, 2026
Ætla rétt að vona að það sé ekki talið eðlilegt að fá lögguna til að sækja trommu á fótboltaleik. Þá er einn Aftureldingarfan í helvítis brasi á næsta ári í Víkinni. Takk pic.twitter.com/LCMol84ntH
Sú var svo gerð upptæk og hefur sú aðgerð hlotið gagnrýni Víkinga á samfélagsmiðlum.
KR-VikesVesturbæingar það litlir að Lögreglan mætti útaf einni trommu😅Pælið í því pic.twitter.com/8yJ5BCA4Co— Aron Höskuldsson (@AronHoskuldss) September 1, 2026
KR-VikesVesturbæingar það litlir að Lögreglan mætti útaf einni trommu😅Pælið í því pic.twitter.com/8yJ5BCA4Co
Einhverjir stuðningsmenn Víkings höfðu gert sér ferð á Meistaravelli aðfaranótt þriðjudags og frömdu þar skemmdarverk er þeir máluðu nafn Víkinga á stúku KR og helltu málningu þar víða.
Það mál er á borði lögreglu sem leit við og kynnti sér málið í Vesturbæ fyrri hluta dags í gær.
Líkt og áður segir skildu KR og Víkingur jöfn 1-1 í leik gærkvöldsins. Víkingur er með átta stiga forskot á toppi deildarinnar þegar sex leikir eru eftir.
Á fimmta þúsund manns gerðu sér ferð á Meistaravelli í kvöld til þess að fylgjast með stórleik KR og Víkings Reykjavíkur í Bestu deild karla í fótbolta. Leikurinn hin mesta skemmtun, taugarnar þandar og dramatíkin mikil í leikslok.
„Ég finn virkilega mikið til með honum,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, eftir að enn einn leikmanna hans meiddist í kvöld þegar Sveinn Gísli Þorkelsson handleggsbrotnaði í stórleiknum gegn KR.
Ármann Ingi Finnbogason skoraði stórkostlegt mark fyrir Víkinga gegn KR í kvöld og þó að það hafi ekki dugað til sigurs átti hann sinn þátt í því að nú eru Víkingar með átta stiga forskot á toppi Bestu deildarinnar.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings Reykjavíkur, kaus að svara ekki mati Aron Sigurðarsonar, fyrirliða KR, á hans liði eftir leik Víkings og KR í Bestu deildinni í kvöld. Ummæli Arons væru ekki svaraverð, það væri ekki mikið vit í því sem hann hefur verið að láta út úr sér í aðdraganda leiksins.
„Við sýndum mikinn styrk með því að koma til baka og ná okkur í stigið. Halda okkur fyrir ofan Fram. Við megum ekki gleyma að Fram er þarna líka og akkúrat núna er Fram keppinautur okkar,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 1-1 jafnteflið í toppslagnum við Víkinga í kvöld.
KR bjargaði stigi gegn ríkjandi Íslandsmeisturum Víkings Reykjavíkur í mögnuðum leik á Meistaravöllum í Bestu deildinni í kvöld. Bæði mörk leiksins komu í uppbótartíma. Lokatölur 1-1.