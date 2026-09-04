Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Andri Broddason skrifar 4. september 2026 15:01 Mary Earps hefur verið einn besti markmaður heims síðustu ár. Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images Mary Earps snýr aftur til Englands en hún mun leika fyrir London City Lionesses í ensku WSL-deildinni í fótbolta. Hún mun mæta sínum gömlu félögum í Manchester United í fyrsta leik. Í sumar gekk Mary Earps til liðs við London City Lionesses eftir að hafa eytt tveimur árum hjá PSG í Frakklandi. Hún var þekkt á árum sínum hjá Manchester United þar sem hún var einnig lykilmaður enska landsliðsins. Earps hefur tvisvar verið valin markmaður ársins af FIFA en hún er spennt að fá að mæta sínu gamla félagi aftur. Hún fór frá Manchester United til að taka sér smá frí frá því rugli sem getur fylgt því að vera stjarna á Englandi. Í París fékk hún að njóta í rólegu umhverfi í einni bestu borg heims. Eftir að samningur hennar rann út í sumar fann hún þó að hún saknaði ensku menningarinnar og öllu sem því fylgdi. Þegar hún var leikmaður PSG þá mætti hún aftur til Old Trafford þegar PSG mætti Manchester United í Meistaradeild Evrópu. Manchester United liðið hefur tekið miklum breytingum síðan hún byrjaði hjá félaginu. Hún vann F.A. bikarinn sem var fyrsti stóri titill kvennaliðs Manchester United. London City Lionesses er að verða stórlið þar sem hver goðsögnin á fætur annarri virðist vera að ganga í liðið. Alexis Putellas, sem hefur unnið Gullknöttinn tvisvar, og varnarmaðurinn Mapi Leon verða liðsfélagar Earps hjá Ljónynjunum. Mary Earps hefur verið lykilleikmaður enska landsliðsins og stóð í markinu þegar þær unnu EM og fengu silfur á HM. Á síðasta ári ákvað hún þó að segja skilið við landsliðsferilinn en félagsliðaferillinn er hvergi nærri búinn. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Áhrifavaldar sýna vanvirðingu á risamóti í tennis Sport „Gangandi martröð“ Enski boltinn Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu Enski boltinn Fólskubrot á Gísla sem var sjálfur rekinn af velli Handbolti Laus úr banni aðeins mánuði eftir að hafa tekið kókaín Sport Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Enski boltinn Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Enski boltinn „Var ekki langt frá því að tárast“ Handbolti Nýi Japaninn aðstoðaði Hákon við rán Fótbolti Dagskráin í dag: Liverpool ætlar að landa fyrsta sigrinum Sport Fleiri fréttir Mætir gömlu félögunum í Manchester United í endurkomunni til Englands Fékk bombu í andlitið en meiddist á hné Tróð inn lagatitlum og enginn tók eftir því Sér enn eftir að hafa hafnað tækifærinu „Gangandi martröð“ Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool Skaðar orðspor dómara: Lék sér að því að flauta ekki upp á grín Tielemans tók vítið með Bruno Martinelli seldur til Sádi-Arabíu Bestu kaupin í sögu enska boltans Barcola í hóp á morgun Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman Liverpool fékk nýjan markvörð Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Sjá meira