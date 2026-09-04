Enski boltinn

Mætir gömlu fé­lögunum í Manchester United í endurkomunni til Eng­lands

Andri Broddason skrifar
Mary Earps hefur verið einn besti markmaður heims síðustu ár.
Mary Earps hefur verið einn besti markmaður heims síðustu ár. Richard Callis/Eurasia Sport Images/Getty Images

Mary Earps snýr aftur til Englands en hún mun leika fyrir London City Lionesses í ensku WSL-deildinni í fótbolta. Hún mun mæta sínum gömlu félögum í Manchester United í fyrsta leik.

Í sumar gekk Mary Earps til liðs við London City Lionesses eftir að hafa eytt tveimur árum hjá PSG í Frakklandi. Hún var þekkt á árum sínum hjá Manchester United þar sem hún var einnig lykilmaður enska landsliðsins.

Earps hefur tvisvar verið valin markmaður ársins af FIFA en hún er spennt að fá að mæta sínu gamla félagi aftur. Hún fór frá Manchester United til að taka sér smá frí frá því rugli sem getur fylgt því að vera stjarna á Englandi.

Í París fékk hún að njóta í rólegu umhverfi í einni bestu borg heims. Eftir að samningur hennar rann út í sumar fann hún þó að hún saknaði ensku menningarinnar og öllu sem því fylgdi.

Þegar hún var leikmaður PSG þá mætti hún aftur til Old Trafford þegar PSG mætti Manchester United í Meistaradeild Evrópu. Manchester United liðið hefur tekið miklum breytingum síðan hún byrjaði hjá félaginu. Hún vann F.A. bikarinn sem var fyrsti stóri titill kvennaliðs Manchester United.

London City Lionesses er að verða stórlið þar sem hver goðsögnin á fætur annarri virðist vera að ganga í liðið. Alexis Putellas, sem hefur unnið Gullknöttinn tvisvar, og varnarmaðurinn Mapi Leon verða liðsfélagar Earps hjá Ljónynjunum.

Mary Earps hefur verið lykilleikmaður enska landsliðsins og stóð í markinu þegar þær unnu EM og fengu silfur á HM. Á síðasta ári ákvað hún þó að segja skilið við landsliðsferilinn en félagsliðaferillinn er hvergi nærri búinn.

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