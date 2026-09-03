Tvenn palestínsk ungmenni voru drepin af ísraelskum landnemum og hermönnum í árás á þorp þeirra á hernumda Vesturbakkanum í gær. Þetta segja ráðamenn á svæðinu.
BBC hefur eftir þorpsráðinu í al-Mughayyir að hinn nítján ára Omar al-Nassan og sextán ára Khalil Abu Alia hafi verið drepnir þegar þeir reyndu að koma í veg fyrir að ísraelskir landnemar stælu sauðfé. Í kjölfarið hafi átök brotist út.
Ísraelsher lýsti því yfir að hersveitir hefðu farið inn í þorpið til að tryggja öryggi ísraelsks borgara og lögreglu sem voru að reyna að endurheimta búfé.
Herinn sagði að hersveitirnar hefðu skotið á og hæft þá sem þeir kölluðu „helstu hvatamenn“ að „ofbeldisfullum óeirðum“, þar sem Palestínumenn gerðust sekir um að kasta grjóti í hermenn.
Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en dauðsföllin eiga sér stað í skugga aukningar á ofbeldi landnema á Vesturbakkanum. Sameinuðu þjóðirnar hafa skráð yfir þrjár árásir á dag að meðaltali það sem af er ári.
Þorpið al-Mughayyir, nærri borginni Ramallah, hefur orðið fyrir ítrekuðum árásum landnema. Skilaboð í WhatsApp-hópum þeirra gefa til kynna að landnemar vonist til að íbúar þorpsins neyðist til að flytja af svæðinu, að sögn BBC.
Minnst 81 Palestínumaður hefur verið drepinn af ísraelskum hersveitum eða landnemum á Vesturbakkanum frá áramótum, samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna. Að minnsta kosti 23 þessara dauðsfalla hafa átt sér stað í tengslum við árásir landnema.
Á sama tímabili hafa þrír Ísraelar, ýmist almennir borgarar eða meðlimir öryggissveita, verið drepnir af Palestínumönnum á Vesturbakkanum, að sögn Sameinuðu þjóðanna.
Ísraelsher hefur sætt vaxandi gagnrýni fyrir að taka ýmist virkan þátt í árásum landnema á Palestínumenn, standa hjá eða láta hjá líða að sækja þá sem bera ábyrgð til saka.
Í dag tilkynnti ísraelska lögreglan að nítján ára landnemi hefði verið handtekinn, grunaður um þátttöku í árás á palestínska þorpið Qusra á laugardag. Þetta er fyrsta handtakan í tengslum við árásir á Quasra sem hafa staðið yfir í fleiri vikur.
Tugir grímuklæddra landnema eru sagðir hafa ráðist inn í þorpið, umkringt hús þar sem Palestínumenn voru fastir inni og kastað grjóti.
Ísraelskir hermenn sem sendir voru á vettvang eru sagðir hafa handtekið Palestínumennina sem voru innilokaðir í húsum sínum en ekki landnemana og leyft þeim síðarnefndu að yfirgefa svæðið. Ísraelsher sagði að hermenn hefðu fjarlægt „óeirðaseggi“ og verndað íbúa.
Ísrael hefur byggt um 160 landnemabyggðir síðan þeir hernámu Vesturbakkann og Austur-Jerúsalem árið 1967. Þar búa í dag 700 þúsund gyðingar, að því er fram kemur í frétt BBC, en talið er að um 3,3 milljónir Palestínumanna búi á meðal þeirra.
Palestínumenn vilja að landsvæðið auk Gasa verði hluti af framtíðarríki sínu og eru landnemabyggðir Ísraela ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum.
Í gær rifu ísraelskar hersveitir palestínska þorpið Khirbet al-Tabban á Masafer Yatta-svæðinu. Ísraelsku mannréttindasamtökin B'Tselem sögðu að 70 íbúar þorpsins, þar af 28 börn, hefðu ekki fengið neina viðvörun eða tækifæri til að fjarlægja eigur sínar.
BBC segir að B'Tselem lýsi niðurrifinu sem því umfangsmesta í Masafer Yatta síðan í maí 2025. Samtökin segja að Khirbet al-Tabban sé 66. palestínska samfélagið sem ísraelsk yfirvöld hafa hrakið á brott frá því að Gasa-stríðið hófst í október 2023. Lýsa samtökin aðgerðunum sem hluta af „þjóðernishreinsun“ sem fram fari á Vesturbakkanum.