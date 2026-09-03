Lögregluyfirvöld í Danmörku rannsaka nú hvernig bjarga megi gögnum um dæmda og meinta glæpamenn sem var eytt fyrir mistök. Á meðan málið er rannsakað fær enginn skotvopnaleyfi í Danmörku og starfsstaðir þar sem unnið er með börnum geta ekki ráðið nýtt starfsfólk.
Í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra Danmerkur er málið sagt grafalvarlegt. Um sé að ræða upplýsingar um glæpi sem menn hafa verið dæmdir fyrir eða eru grunaðir um. Unnið sé hörðum höndum að því að endurheimta gögnin.
Þau eru meðal annars notuð við mat á því hvort einstaklingur geti fengið útgefið skotvopnaleyfi eða fengið leyfi til að vinna með börnum. Á meðan unnið er að endurheimtinni hafa báðar leyfisveitingar verið settar á ís.
Í grein DR segir að gögnin eyðist alla jafna sjálfkrafa. Til að mynda eyðist gögn um óskilorðsbundna fangelsisdóma oftast eftir tíu ár. Dómar fyrir grófari brot haldist þar þó lengur.
Upplýsingarnar sem var óvart eytt eru frá því fyrir árið 2011. Því má gera ráð fyrir að dóma fyrir alvarleg brot sé að ræða.
Nicolai Wammen, dómsmálaráðherra Danmerkur, segir DR að allar líkur séu á því að hægt verði að endurheimta gögnin. Þegar búið er að gera það krefst hann þess að lögreglan rannsaki hvernig slíkt gat gerst og hvort einhverjir hafi fengið útgefin leyfi sem þeir hefðu ekki átt að fá.