Bestu kaupin í sögu enska boltans

Félagaskiptaglugginn á Englandi er lokaður og því ákvað BBC að taka saman lista yfir bestu kaup í sögu enska boltans.
Kaup sem breyttu miklu fyrir viðkomandi félag og áttu þátt í að landa titlum.
Þar er af nægu að taka en Alex Bysouth hjá BBC ákvað að hlaða í sinn topp tíu lista eftir að hafa legið yfir málinu.
Það kemur líklega fáum á óvart að kaup Man. Utd á Eric Cantona frá Leeds árið 1992 séu í efsta sæti listans hjá Bysouth. United vann sinn fyrsta Englandsmeistaratitil í 26 ár eftir komu Cantona. Titlarnir komu í bunkum í kjölfarið.
Cantona vann fjóra titla á fimm árum hjá United. Hann lagði svo skóna óvænt á hilluna árið 1997.
Kaup Man. City á Sergio Aguero frá Atletico Madrid árið 2011 eru svo í öðru sæti listans.
City hafði ekki unnið ensku deildina síðan 1968 en Aguero átti stóran þátt í að breyta því. Sigurmarkið gegn QPR sem tryggði City titilinn er mark sem aldrei mun gleymast.
Heildarlista BBC má sjá hér.