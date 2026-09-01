Erlent

Banda­ríkja­her hefur á­rásir á Íran á ný

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Veggmynd af Donald Trump Bandaríkjaforseta sem blasir við íbúum suðurhluta Teheran, höfuðborg Írans.
Veggmynd af Donald Trump Bandaríkjaforseta sem blasir við íbúum suðurhluta Teheran, höfuðborg Írans. Getty

Bandaríkjaher hóf árásir á skotmörk íranska byltingarvarðarins í Íran í dag. Árásirnar eru svar Bandaríkjahers við tilraunum byltingarvarðarins til árása á kaupskip á Hormússundi að sögn hersins. 

Aðgerðarstjórn Bandaríkjahers (CENTCOM) greinir frá þessu í færslu á X. Þar segir:

„Árásirnar fylgja í kjölfar nýlegra tilrauna íranska byltingarvarðarins til árása á kaupskip á Hormússundi og á bandaríska hermenn sem staðsettir eru á svæðinu.“

Á sunnudaginn síðastliðinn, 30. júlí, gerði Bandaríkjaher loftárásir á eldflaugaskotpalla á Larak-eyju á Hormússundi. Voru það fyrstu bandarísku árásirnar á Íran síðan í lok júlí en Donald Trump Bandaríkjaforseti gerði hlé á átökunum um hríð. 

Íran svaraði þeim árásum með því að skjóta flugskeytum á bandarískar herstöðvar í Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Árásir þessar eru hluti af aðgerðaáætlun Trumps og hans hæstsettu ráðamanna um að gera takmarkaðar árásir á Hormússundi í von um að koma í veg fyrir að Íranir geti endurreist ratsjár- og eldflaugagetu sína á svæðinu, segir í umfjöllun bandaríska miðilsins Axios.

Sjá einnig: Í­huga fleiri á­rásir á Hormússund

Að sögn íranskra fjölmiðla beindust árásir Bandaríkjamanna í dag að borgum á suðurströnd Írans við Hormússund og Qeshm-eyju. 

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