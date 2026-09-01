Bandaríkjaher hóf árásir á skotmörk íranska byltingarvarðarins í Íran í dag. Árásirnar eru svar Bandaríkjahers við tilraunum byltingarvarðarins til árása á kaupskip á Hormússundi að sögn hersins.
Aðgerðarstjórn Bandaríkjahers (CENTCOM) greinir frá þessu í færslu á X. Þar segir:
„Árásirnar fylgja í kjölfar nýlegra tilrauna íranska byltingarvarðarins til árása á kaupskip á Hormússundi og á bandaríska hermenn sem staðsettir eru á svæðinu.“
Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region.— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026
Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region.
Á sunnudaginn síðastliðinn, 30. júlí, gerði Bandaríkjaher loftárásir á eldflaugaskotpalla á Larak-eyju á Hormússundi. Voru það fyrstu bandarísku árásirnar á Íran síðan í lok júlí en Donald Trump Bandaríkjaforseti gerði hlé á átökunum um hríð.
Íran svaraði þeim árásum með því að skjóta flugskeytum á bandarískar herstöðvar í Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Árásir þessar eru hluti af aðgerðaáætlun Trumps og hans hæstsettu ráðamanna um að gera takmarkaðar árásir á Hormússundi í von um að koma í veg fyrir að Íranir geti endurreist ratsjár- og eldflaugagetu sína á svæðinu, segir í umfjöllun bandaríska miðilsins Axios.
Sjá einnig: Íhuga fleiri árásir á Hormússund
Að sögn íranskra fjölmiðla beindust árásir Bandaríkjamanna í dag að borgum á suðurströnd Írans við Hormússund og Qeshm-eyju.