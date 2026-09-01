Ndiaye til Manchester City

Manchester City hefur fest kaup á Iliman Ndiaye, kantmanni Everton, fyrir 65 milljónir punda.
Ndiaye skrifar undir fimm ára samning hjá Manchester City sem hafði betur í baráttunni við önnur lið á borð við Tottenham um leikmanninn.
Ndiaye er landsliðsmaður Senegal, 26 ára gamall, en Manchester City hóf að elta hann uppi eftir að tilraunir til þess að fá Cody Gakpo frá Liverpool gengu ekki upp.
Ndiaye gekk í raðir Everton frá Marseille árið 2024 og skoraði 17 mörk og gaf fjórar stoðsendingar í þeim 73 leikjum sem hann kom við sögu í.