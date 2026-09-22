Breytingar eru hjá Hannover 96, félagi Stefáns Teits Þórðarsonar, sem skipti um þjálfara í gær. Stefán, sem er fyrirliði liðsins, var á ferðalagi til Íslands og mun því ekki hitta þjálfarann fyrr en um miðjan næsta mánuð.
Gengi Hannover í byrjun tímabils hefur ekki verið frábær. Liðið er um miðja deild og fyrir rúmri viku síðan ákvað stjórn liðsins að reka þjálfarann Christian Titz. Sá hafði gert Stefán Teit að fyrirliða liðsins í sumar og áttu þeir gott samband.
Það var því ákveðið áfall fyrir Stefán þegar tíðindin bárust.
„Jú, það er alltaf auðvitað smá sjokkerandi þegar maður fær fréttirnar um það og líka sem fyrirliði þá finnst manni maður alltaf vera með smá extra ábyrgð þegar svona hlutir gerast,“ segir Stefán Teitur og bætir við:
„Ég átti rosalega gott samband við fyrrverandi þjálfarann og ég bara hef góða hluti að segja um hann. Ég vona náttúrulega bara að það verði sama samband milli mín og nýja þjálfarans.“
Bráðabirgðaþjálfari stýrði Hannover um helgina og svo var nýr maður ráðinn í gær, þegar Stefán Teitur var farinn af stað til Íslands.
Þessi nýi þjálfari, hann kom bara í gær eða hvað?
„Já, fyrsti dagurinn hans var í gær þannig að ég hef ekki hitt hann formlega en ég vaknaði við skilaboð frá honum í morgun í símanum þannig að við töluðum svolítið saman bara á WhatsApp,“
„Við munum vera í sambandi í síma núna á meðan þessu hérna gengur. En hann veit náttúrulega, og sagði það sjálfur að maður hefur fullan fókus á landsliðið, þegar maður er í landsliðinu. Hann er sjálfur fyrrverandi þýskur landsliðsmaður þannig að við munum kynnast betur núna á næstu vikum,“ segir Stefán Teitur.
Þessi nýi þjálfari og fyrrverandi landsliðsmaður Þýskalands heitir Sandro Wagner. Sá blómstraði seint á leikmannaferlinum og komst í landsliðið rúmlega þrítugur og fékk í kjölfarið samning hjá Bayern Munchen.
Wagner fór út í þjálfun 34 ára gamall árið 2021 og gerði vel hjá Unteraching og varð í kjölfarið aðstoðarþjálfari þýska landsliðsins á EM 2024. Honum gekk öllu verr hjá Augsburg þar sem hann entist aðeins í tólf leiki í efstu deild síðasta haust.
Stefáni líst vel á Wagner.
„Bara rosalega vel. Ég er búinn að sjá hérna bara viðtölin við hann og fréttamannafundinn og svoleiðis og svo hafa menn bara heyrt sögur frá leikmönnum sem voru þarna í liðinu hjá manni í Þýskalandi og mér líst bara rosalega vel á hann,“ segir Stefán Teitur.
Fleira kemur fram í viðtalinu við Stefán Teit sem má sjá í heild sinni í spilaranum.