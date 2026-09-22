Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Andri Broddason skrifar 22. september 2026 18:48 Glódís Perla Viggósdóttir var í byrjunarliði Bayern München í kvöld. Pau Barrena/Getty Images Bayern München tók á móti Manchester City í Meistaradeild Evrópu kvenna og var Glódís Perla Viggósdóttir í byrjunarliði Bayern. Liðið gerði svekkjandi 2-2 jafntefli við Manchester City en á sama tíma var Íslendingaslagur þegar Inter vann BK Häcken 1-0. Bayern München byrjaði leikinn betur og náði Giulia Gwinn að koma liðinu í forystu strax á elleftu mínútu. Hún slapp inn fyrir vörn Manchester City og kláraði færið með föstu skoti sem var óverjandi fyrir Ayaka Yamashita í markinu. Þrátt fyrir að vera með forystuna var leikurinn ennþá jafn og var Manchester City nálægt því að jafna metin stuttu eftir að hafa lent undir. Lauren Hemo gaf fyrirgjöf sem Glódís Perla náði að koma í veg fyrir. Boltinn fór hins vegar í átt að marki og endaði í slánni. Nánast í næstu sókn kemst Bayern í tveggja marka forystu eftir að Kerstin Casparij, varnarmaður Manchester City, mistókst að hreinsa fyrirgjöf Bayern og skoraði sjálfsmark. Bayern hélt áfram að pressa á gestina en þeir fengu líflínu þegar þeir minnkuðu muninn rétt áður en flautað var til hálfleiks með marki frá Beth Mead. Leikmenn Bayern München kvörtuðu yfir markinu þar sem blys var á vellinum nálægt uppspili Manchester City sem truflaði varnarleik heimaliðsins. Myndbandsdómgæsla fór yfir atvikið en markið stóð samt. Í byrjun seinni hálfleiks var Glódís Perla grátlega nálægt því að skalla boltann inn en hann endaði á því að fara rétt fram hjá. Á 60. mínútu fékk Manchester City vítaspyrnu eftir að Ena Mahmutovic, markmaður Bayern, braut glannalega af sér. Khadija Shaw fór á punktinn en Mahmutovic varði spyrnuna og bjargaði sínum eigin mistökum. Shaw var tekin af velli um leið og hún klúðraði vítaspyrnunni. Manchester City reyndi að sækja jöfnunarmarkið og náði það loksins að koma á 86. mínútu leiksins með marki frá Carlottu Wamser. Leikurinn endaði því með svekkjandi jafntefli fyrir Bayern München en Manchester City sýndi mikinn karakter að koma til baka. Inter hafði betur í Íslendingaslagnum Á sama tíma var Íslendingaslagur í Meistaradeild Evrópu þar sem Inter mætti BK Häcken. Cecilía Rán Rúnarsdóttir var í marki Inter og Thelma Karen Pálmadóttir var í byrjunarliði BK Häcken. Inter Milan náði forystunni strax á fimmtu mínútu með marki frá Haley Bugeja og átti Hacken í erfiðleikum með að jafna metin. Á 56. mínútu leiksins kom Karólína Lea Vilhjálmsdóttir inn á völlinn til að auka sóknarþunga Inter. Inter var nálægt því að tvöfalda forystu leiksins í lokin en Jennifer Falk í marki Hacken gerðist brotleg og fékk að launum rautt spjald. Leikurinn endaði með 1-0 sigri Inter og náði Cecilía Rán að halda hreinu í marki Inter. 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