Fótbolti

Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma

Andri Broddason skrifar
Emelía Óskarsdóttir kom af varamannabekknum fyrir HB Køge gegn Arsenal í kvöld
Emelía Óskarsdóttir kom af varamannabekknum fyrir HB Køge gegn Arsenal í kvöld Mynd/HB Köge

Arsenal tók á móti Danmerkurmeisturum HB Køge í Meistaradeild Evrópu kvenna í fótbolta. Arsenal endaði á að vinna dramatískan 1-0 sigur í uppbótartíma en á sama tíma vann Benfica Juventus 2-1 og Real Madrid og PSG gerðu 1-1 jafntefli.

Emelía Óskarsdóttir byrjaði á bekknum hjá HB Køge en Arsenal virtist hafa náð forystu leiksins strax á þrettándu mínútu. Chloe Kelly skoraði eftir fyrirgjöf frá Kyra Coone-Cross. Myndbandsdómarar fóru yfir markið og sáu að Stina Blackstenius var rangstæð og fyrir Alberte Vingum í marki HB Køge og var því markið dæmt af.

Þegar leið á leikinn byrjaði HB Køge að ná meiri stjórn á leiknum frá Arsenal og fengu bæði lið fín færi en markalaust var í hálfleik. Þegar leið á seinni hálfleikinn byrjaði Arsenal að sækja meira og HB Køge byrjaði að leita að svörum til þess að bregðast við því.

Emelía kom inn á völlinn á 72. mínútu til að fá ferskar lappir hjá danska liðinu. Bæði lið fengu færi en leikurinn virtist vera að enda í markalausu jafntefli þegar staðan var enn 0-0 í uppbótartíma.

Á 92. mínútu er brotið á varamanni Arsenal, Selina Cerci, inni í vítateig HB Køge og dæmd vítaspyrna. Mariona Caldentey fór á punktinn og skoraði þrátt fyrir að Vingum hafi skutlað sér í rétt horn. Þetta reyndist síðasta atvik leiksins og tapaði HB Køge svekkjandi fyrir Arsenal.

Norðmaðurinn hetjan á Ítalíu

Á sama tíma tók Juventus á móti Benfica og var hin norska Marit Lund hetja Benfica. Hún kom gestunum yfir á 40. mínútu með góðu marki og hún var svo aftur á ferðinni á 61. mínútu þegar Benfica fékk vítaspyrnu. Hún fór á punktinn og skoraði örugglega.

Juventus var hættulegra lið en Benfica stóran hluta af leiknum og náði að minnka muninn á 86. mínútu með marki frá Alba Redondo. Mark Juventus kom þó of seint og náði liðið ekki að bæta við öðru marki og þurfti að sætta sig við 2-1 tap á heimavelli.

Stál í stál

Stórleikur umferðarinnar var þegar Real Madrid tók á móti PSG og vantaði ekki dramatíkina í þeim leik. Felicia Schröder kom Real Madrid yfir á annarri mínútu leiksins með vel útfærðri sókn.

Leikurinn var gríðarlega jafn og fengu bæði lið sinn skammt af færum en um miðjan seinni hálfleik fékk PSG vítaspyrnu. Sakina Karchaoui tók vítaspyrnuna fyrir PSG og skoraði örugglega og endaði leikurinn í 1-1 jafntefli. Það verður að teljast sanngjarnt þar sem liðin héldu jafn mikið í boltann og skutu jafn mörgum skotum á markið.

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