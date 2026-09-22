Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Andri Broddason skrifar 22. september 2026 21:11 Emelía Óskarsdóttir kom af varamannabekknum fyrir HB Køge gegn Arsenal í kvöld Mynd/HB Köge Arsenal tók á móti Danmerkurmeisturum HB Køge í Meistaradeild Evrópu kvenna í fótbolta. Arsenal endaði á að vinna dramatískan 1-0 sigur í uppbótartíma en á sama tíma vann Benfica Juventus 2-1 og Real Madrid og PSG gerðu 1-1 jafntefli. Emelía Óskarsdóttir byrjaði á bekknum hjá HB Køge en Arsenal virtist hafa náð forystu leiksins strax á þrettándu mínútu. Chloe Kelly skoraði eftir fyrirgjöf frá Kyra Coone-Cross. Myndbandsdómarar fóru yfir markið og sáu að Stina Blackstenius var rangstæð og fyrir Alberte Vingum í marki HB Køge og var því markið dæmt af. Þegar leið á leikinn byrjaði HB Køge að ná meiri stjórn á leiknum frá Arsenal og fengu bæði lið fín færi en markalaust var í hálfleik. Þegar leið á seinni hálfleikinn byrjaði Arsenal að sækja meira og HB Køge byrjaði að leita að svörum til þess að bregðast við því. Emelía kom inn á völlinn á 72. mínútu til að fá ferskar lappir hjá danska liðinu. Bæði lið fengu færi en leikurinn virtist vera að enda í markalausu jafntefli þegar staðan var enn 0-0 í uppbótartíma. View this post on Instagram A post shared by HB Køge Women (@hbkogewomen) Á 92. mínútu er brotið á varamanni Arsenal, Selina Cerci, inni í vítateig HB Køge og dæmd vítaspyrna. Mariona Caldentey fór á punktinn og skoraði þrátt fyrir að Vingum hafi skutlað sér í rétt horn. Þetta reyndist síðasta atvik leiksins og tapaði HB Køge svekkjandi fyrir Arsenal. Norðmaðurinn hetjan á Ítalíu Á sama tíma tók Juventus á móti Benfica og var hin norska Marit Lund hetja Benfica. Hún kom gestunum yfir á 40. mínútu með góðu marki og hún var svo aftur á ferðinni á 61. mínútu þegar Benfica fékk vítaspyrnu. Hún fór á punktinn og skoraði örugglega. Juventus var hættulegra lið en Benfica stóran hluta af leiknum og náði að minnka muninn á 86. mínútu með marki frá Alba Redondo. Mark Juventus kom þó of seint og náði liðið ekki að bæta við öðru marki og þurfti að sætta sig við 2-1 tap á heimavelli. Stál í stál Stórleikur umferðarinnar var þegar Real Madrid tók á móti PSG og vantaði ekki dramatíkina í þeim leik. Felicia Schröder kom Real Madrid yfir á annarri mínútu leiksins með vel útfærðri sókn. Leikurinn var gríðarlega jafn og fengu bæði lið sinn skammt af færum en um miðjan seinni hálfleik fékk PSG vítaspyrnu. Sakina Karchaoui tók vítaspyrnuna fyrir PSG og skoraði örugglega og endaði leikurinn í 1-1 jafntefli. Það verður að teljast sanngjarnt þar sem liðin héldu jafn mikið í boltann og skutu jafn mörgum skotum á markið. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Íslendingar erlendis Arsenal FC Mest lesið „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Fótbolti „Stundum ertu með hálfvita sem þjálfara“ Sport Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Fótbolti Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Fótbolti Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Íslenski boltinn Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Sjá meira