Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Andri Broddason skrifar 22. september 2026 23:01 Kylian Mbappe var veikur á æfingu franska landsliðsins í dag. Jean Catuffe/Getty Images Kylian Mbappe, fyrirliði franska landsliðsins, var ekki með á æfingu hjá franska landsliðinu í dag. Hann var veikur og varð eftir þar sem liðið gistir meðan á æfingum stendur. Það er franski miðillinn L‘Equippe sem greinir frá veikindunum en aðrir leikmenn liðsins virðast vera heilir. Margir ungir aðdáendur frönsku leikmannanna biðu eftir þeim fyrir æfingu í dag þar sem þeir gáfu þeim eiginhandaráritanir og tóku myndir með þeim. Þetta er fyrsti landsleikjagluggi þar sem Zinedine Zidane er þjálfari liðsins og virðist það ekki byrja vel. Franska landsliðið á að mæta Tyrklandi utan á föstudaginn og vonast Zidane og aðrir leikmenn franska landsliðsins að Mbappe verði orðinn heill fyrir leikinn. Zidane tekur við þjálfun franska landsliðsins af Didier Deschamps sem tók við liðinu árið 2012. Hann náði góðum árangri sem þjálfari landsliðsins þar sem hann vann heimsmeistaratitilinn árið 2018 og vann Þjóðadeildina árið 2021. Sjálfur er Zidane ekki ókunnugur franska landsliðinu en hann var einn mikilvægasti leikmaður landsliðsins þegar það vann heimsmeistaratitilinn árið 1998. Sem þjálfari hefur Zidane aðeins starfað áður hjá Real Madrid en þar náði hann ekki litlum árangri. Hann vann Meistaradeild Evrópu þrisvar í röð með Real Madrid frá 2016-2018. Einnig vann hann spænsku úrvalsdeildina 2017 og 2020. Franski boltinn Fótbolti Frakkland Mest lesið Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Fótbolti „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Íslenski boltinn Öll spjót beinast að Írum og Heimi Fótbolti „Ég var hálfviti fyrir að hafa ekki verið með hjálm“ Sport Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Einar verulega ósáttur: „Mér finnst þetta bara galin ummæli“ Handbolti Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Fótbolti Eiði Smára ekki skemmt Enski boltinn „Stundum ertu með hálfvita sem þjálfara“ Sport Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mbappe ekki með á æfingu franska landsliðsins Forsætisráðherra Írlands styður athugasemdir Heimis Arsenal náði sigurmarki gegn Emelíu í uppbótartíma Svekkjandi jafntefli hjá Glódísi Perlu og Cecilía Rán hélt hreinu í Íslendingaslag Vaknaði við skilaboð frá nýja þjálfaranum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Myndasyrpa: Áritanir og æfing í Laugardalnum Bjarki Steinn fótbrotinn og verður ekki með Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Síðustu landsleikir Arons Einars framundan Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Öll spjót beinast að Írum og Heimi Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Mótmæli fyrir utan liðshótel lærisveina Heimis Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Steinn orðinn vinsæll eftir að Salah settist á hann Prentaði mynd af brotum sem áttu að verðskulda rauð spjöld Maldini ranglega ásakaður um eiturlyfjanotkun Kallaður heimskur og hræsnari fyrir að gagnrýna þjóðarmorð í Ísrael Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Eiði Smára ekki skemmt Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Dregur sig úr landsliðinu Sjá meira