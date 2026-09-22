Fótbolti

Mbappe ekki með á æfingu franska lands­liðsins

Andri Broddason skrifar
Kylian Mbappe var veikur á æfingu franska landsliðsins í dag.
Kylian Mbappe var veikur á æfingu franska landsliðsins í dag. Jean Catuffe/Getty Images

Kylian Mbappe, fyrirliði franska landsliðsins, var ekki með á æfingu hjá franska landsliðinu í dag. Hann var veikur og varð eftir þar sem liðið gistir meðan á æfingum stendur.

Það er franski miðillinn L‘Equippe sem greinir frá veikindunum en aðrir leikmenn liðsins virðast vera heilir. Margir ungir aðdáendur frönsku leikmannanna biðu eftir þeim fyrir æfingu í dag þar sem þeir gáfu þeim eiginhandaráritanir og tóku myndir með þeim.

Þetta er fyrsti landsleikjagluggi þar sem Zinedine Zidane er þjálfari liðsins og virðist það ekki byrja vel. Franska landsliðið á að mæta Tyrklandi utan á föstudaginn og vonast Zidane og aðrir leikmenn franska landsliðsins að Mbappe verði orðinn heill fyrir leikinn.

Zidane tekur við þjálfun franska landsliðsins af Didier Deschamps sem tók við liðinu árið 2012. Hann náði góðum árangri sem þjálfari landsliðsins þar sem hann vann heimsmeistaratitilinn árið 2018 og vann Þjóðadeildina árið 2021. Sjálfur er Zidane ekki ókunnugur franska landsliðinu en hann var einn mikilvægasti leikmaður landsliðsins þegar það vann heimsmeistaratitilinn árið 1998.

Sem þjálfari hefur Zidane aðeins starfað áður hjá Real Madrid en þar náði hann ekki litlum árangri. Hann vann Meistaradeild Evrópu þrisvar í röð með Real Madrid frá 2016-2018. Einnig vann hann spænsku úrvalsdeildina 2017 og 2020.

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