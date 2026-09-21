Litlu nær um peningana í Fljótagöng

Enn vantar skýr svör um framlag ríkisins til Fljótaganga að mati Stefáns Vagns Stefánssonar þingmanns. Hann spurði um fjárveitingu til ganganna en innviðaráðherra vísaði til heimildar til að leggja fé eða eignir í innviðafélagið, án þess að nefna fjárhæð.
Stefán spurði Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra um málið á Alþingi. Hann sagði Fljótagöng þurfa sérstakt ríkisframlag enda yrðu þau ekki byggð á markaðslegum forsendum og féllu því ekki að verkefnum félagsins eins og þau hefðu verið kynnt.
Ekkert fé hefði verið ætlað til ganganna í samgönguáætlun eða fjármálaáætlun. Þingmönnum hefði verið sagt að fjármögnunin skýrðist í fjárlögum.
„Nú liggja fjárlögin fyrir og það er ekki króna í þeim í Fljótagöng.“
Í umræðu 16. apríl sagði Eyjólfur að innviðafélagið gæti fjármagnað hluta Fljótaganga með lánum út á tekjur annarra mannvirkja, en hinn hlutann þyrfti að fjármagna á fjárlögum.
Í nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar 2. júní sagði að tæki félagið göngin að sér þyrfti árlegt ríkisframlag sem næmi vöxtum og afborgunum lána vegna framkvæmdanna. Gera þyrfti ráð fyrir því í fjárlögum og samgönguáætlun.
Í svari sínu nú vísaði Eyjólfur til heimildar í fjárlagafrumvarpinu til að auka hlutafé Ganga og brúar. Ríkið gæti þannig lagt reiðufé eða seljanlegar eignir í félagið, sem gæti síðan tekið lán til framkvæmda.
Veggjöld af Vaðlaheiðargöngum rynnu þegar til félagsins. Brúin yfir Hornafjarðarfljót ætti að bætast við í haust og Ölfusárbrú árið 2028 eða fyrr. Lántakan byggðist þannig á eigin fé félagsins og tekjum af þessum mannvirkjum.
Ekki kom fram hversu stórt framlag ríkisins yrði eða hvort hlutafjáraukningin ætti að koma í stað sérstaks framlags vegna Fljótaganga.
Stefán sagðist „litlu nær“ eftir svarið. Ráðherrann lýsti að hans mati annarri útfærslu en áður hefði verið rædd. Þá sagði hann marga hafa lýst efasemdum um lögmæti hennar.
Lántaka innviðafélagsins hafði áður verið hluti af skýringum ráðherra. Auk ummælanna í apríl vísaði hann 4. júní til eigin fjár, tekna og lántöku félagsins þegar hann staðfesti að fjármögnun ganganna væri ekki í fjármálaáætlun.
Þegar Eyjólfur tók aftur til máls sagði hann:
„Ég held að háttvirtur þingmaður ætti að beina fyrirspurn sinni varðandi fjármögnun til hæstvirts fjármálaráðherra.“
Hann sagði félagið sjálfstætt og geta sótt fé á markaði. Stefnt væri að útboði á fyrstu þremur mánuðum næsta árs og framkvæmdum um haustið.
Stefán spurði einnig hvort færa ætti Hvalfjarðargöng undir félagið og taka þar upp veggjöld. Eyjólfur vísaði til viljayfirlýsingar sem hann hefði undirritað í síðustu viku um að ný Hvalfjarðargöng og fjármögnun þeirra færu undir félagið.
Þegar spurt var um gömlu göngin svaraði hann:
„Það á eftir að koma í ljós hvernig það verður fjármagnað en sú vegaframkvæmd verður greidd með gjöldum.“