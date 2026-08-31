Íranir hafa svarað fyrir árásir Bandaríkjamanna á skotflaugapalla á Larak-eyju með árásum á herstöðvar í Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fjölmiðlar í Íran greint frá því að kviknað hafi í olíuflutningaskipi á Hormússundi, eftir að skipið lenti á tveimur tundurduflum.
Byltingavörðurinn hefur varað við því að önnur skip sem fara á svig við „reglur“ Íran um umferð á sundinu eigi sömu örlög vís.
Íranskir miðlar sögðu frá því í gær að Bandaríkin hefðu ráðist á innviði á Larak-eyju með drónum og að minnsta kosti einn þeirra hefði verið skotinn niður. Yfirvöld sögðu nokkra hermenn og almenna borgara hafa fallið í árásunum.
Herinn sagðist hafa svarað fyrir sig með eldflaugaárásum á King Hussein og al-Azraq herstöðvarnar í Jórdaníu, sem starfræktar eru af Bandaríkjamönnum og gert drónaárás á Minhad-herstöðina í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti birti færslu á Truth Social skömmu síðar, þar sem myndskeið virðist sýna árás á Kharg-eyju. Myndskeiðið virðist búið til af gervigreind.
Hvorki Hvíta húsið né varnarmálaráðuneytið hafa svarað fyrirspurnum um hvort árás sé yfirvofandi.