Erlent

Íranir svara fyrir sig og Trump ýjar að á­rásum á Kharg-eyju

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fjöldafundir til stuðnings stjórnvöldum eru haldnir á hverri nótti í Íran.
Fjöldafundir til stuðnings stjórnvöldum eru haldnir á hverri nótti í Íran. Getty/Morteza NIkobazl

Íranir hafa svarað fyrir árásir Bandaríkjamanna á skotflaugapalla á Larak-eyju með árásum á herstöðvar í Jórdaníu og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fjölmiðlar í Íran greint frá því að kviknað hafi í olíuflutningaskipi á Hormússundi, eftir að skipið lenti á tveimur tundurduflum.

Byltingavörðurinn hefur varað við því að önnur skip sem fara á svig við „reglur“ Íran um umferð á sundinu eigi sömu örlög vís.

Íranskir miðlar sögðu frá því í gær að Bandaríkin hefðu ráðist á innviði á Larak-eyju með drónum og að minnsta kosti einn þeirra hefði verið skotinn niður. Yfirvöld sögðu nokkra hermenn og almenna borgara hafa fallið í árásunum.

Herinn sagðist hafa svarað fyrir sig með eldflaugaárásum á King Hussein og al-Azraq herstöðvarnar í Jórdaníu, sem starfræktar eru af Bandaríkjamönnum og gert drónaárás á Minhad-herstöðina í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. 

Donald Trump Bandaríkjaforseti birti færslu á Truth Social skömmu síðar, þar sem myndskeið virðist sýna árás á Kharg-eyju. Myndskeiðið virðist búið til af gervigreind. 

Hvorki Hvíta húsið né varnarmálaráðuneytið hafa svarað fyrirspurnum um hvort árás sé yfirvofandi.

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