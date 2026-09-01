Sérfræðingur í fótboltafjármálum segir að liðin í ensku úrvalsdeildinni séu með bókhaldsbrellur til að bregðast við nýrri reglugerð.
Nýja reglugerðin tók gildi á nýju rekstrarári og snýst um hversu stórum hluta af tekjum félög mega eyða í leikmenn.
„Við erum að sjá leikmenn fara á milli félaga á uppsprengdu verði. Aston Villa og Chelsea hafa svolítið verið að skiptast á leikmönnum. Þá koma aðrar reglur inn í eins og 45 daga reglan,“ segir Jóhann Már Helgason, sérfræðingur í fótboltafjármálum, í samtali við Ágúst Orra Arnarson.
„Chelsea keypti Morgan Rogers á 117 milljónir punda. Ef þeir hefðu selt Nicolas Jackson daginn eftir þá hefðu þau leikmannaskipti flokkast sem skiptidíll á leikmönnum. Þar með hefði Aston Villa ekki geta talið það fram sem tekjur er þeir fengu fyrir Rogers.
„Í raun og vera er þetta orðið þannig að það telst hagur fyrir liðin að blása upp rekstartekjur sínar. Það er bókhaldsbrellutíð hjá félögunum. Það er kannski ekki frábært fyrir okkur sem fylgjumst með. Liðin finna alltaf einhverjar leiðir í þessum málum.“