Mbaye til Aston Villa

Aston Villa hefur gengið frá kaupum á senegalska leikmanninum Ibrahim Mbaye frá Paris St Germain fyrir 47 milljónir punda.
Mbaye skoraði þrjú mörk og gaf tvær stoðsendingar í 31 leik í öllum keppnum á síðasta tímabili með PSG en hann er aðeins 18 ára.
Hann kom við sögu í öllum fjórum leikjum Senegal á HM í sumar og skoraði þar eitt mark í 3-1 tapi gegn Frökkum, en hann varð þá yngsti Afríkumaðurinn til að skora á HM karla.
Aston Villa hefur fengið þá Johan Manzambi og Nicolas Jackson í sóknarlínu liðsins á síðustu misserum.