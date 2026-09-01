Enski boltinn

Arteta vill bæta við hópinn í dag

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mikel Arteta fagnaði Englandsmeistaratitli í vor. Hann stefnir á að gera það aftur að þessari leiktíð lokinni, og kallar eftir frekari liðsstyrk.
Mikel Arteta fagnaði Englandsmeistaratitli í vor. Hann stefnir á að gera það aftur að þessari leiktíð lokinni, og kallar eftir frekari liðsstyrk. EPA/TOLGA AKMEN

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segir líklegt að félagið styrki sig á lokadegi félagsskiptagluggans í dag.

Arteta var létt eftir nauman 1-0 sigur Arsenal á Aston Villa í Birmingham í annarri umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gærkvöld.

Bukayo Saka skoraði eina mark leiksins og Arsenal er með fullt hús stiga eftir tvo leiki, með markatöluna 4-0. Liðið er þó sagt leita styrkingar í fremstu víglínu, ekki síður í ljósi þess að Brassinn Gabriel Jesus er á leið til Barcelona.

Arsenal hefur verið orðað við Julián Álvarez, framherja Atlético Madrid, sem hefur reynt að neyða fram skipti til Barcelona í allt sumar, sem og Malick Fofana, leikmann Lyon.

Þegar Arteta var spurður út í möguleikann á að bæta við sóknarlínu félagsins í gærkvöld sagði hann:

„Við erum að reyna að bæta hópinn og við ætlum að reyna að gera það fram á annað kvöld,“ segir Arteta og bætir við:

„Ég hef verið aftengdur heiminum í sólarhring því að orka mín og einbeiting hefur verið á leiknum og ég mun snúa mér aftur að því núna.“

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