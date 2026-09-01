Arteta vill bæta við hópinn í dag Valur Páll Eiríksson skrifar 1. september 2026 10:00 Mikel Arteta fagnaði Englandsmeistaratitli í vor. Hann stefnir á að gera það aftur að þessari leiktíð lokinni, og kallar eftir frekari liðsstyrk. EPA/TOLGA AKMEN Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segir líklegt að félagið styrki sig á lokadegi félagsskiptagluggans í dag. Arteta var létt eftir nauman 1-0 sigur Arsenal á Aston Villa í Birmingham í annarri umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gærkvöld. Bukayo Saka skoraði eina mark leiksins og Arsenal er með fullt hús stiga eftir tvo leiki, með markatöluna 4-0. Liðið er þó sagt leita styrkingar í fremstu víglínu, ekki síður í ljósi þess að Brassinn Gabriel Jesus er á leið til Barcelona. Arsenal hefur verið orðað við Julián Álvarez, framherja Atlético Madrid, sem hefur reynt að neyða fram skipti til Barcelona í allt sumar, sem og Malick Fofana, leikmann Lyon. Þegar Arteta var spurður út í möguleikann á að bæta við sóknarlínu félagsins í gærkvöld sagði hann: „Við erum að reyna að bæta hópinn og við ætlum að reyna að gera það fram á annað kvöld,“ segir Arteta og bætir við: „Ég hef verið aftengdur heiminum í sólarhring því að orka mín og einbeiting hefur verið á leiknum og ég mun snúa mér aftur að því núna.“ Arsenal FC Enski boltinn Mest lesið „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Enski boltinn Sveindís skoraði í langþráðum sigri Fótbolti Kushner tjáir sig formlega um söluna á heimsmeistaramótinu Fótbolti Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Enski boltinn Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Enski boltinn „Stemning í hópnum og við reynum að láta verkin tala“ Sport Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Enski boltinn „Óöruggir og við þurfum að laga það“ Sport Sauð upp úr og Bjarka fleygt í jörðina Handbolti Ísland - Tyrkland 73-110 | Tyrkirnir reyndust of stór biti fyrir strákana okkar Körfubolti Fleiri fréttir Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Glasner tekur sinn besta mann til Forest Stjórnandi Liverpool „til skammar“ Ömurleg aukaspyrna Tel: „Er líffræðilega hægt að útskýra þetta?“ Sjáðu þrennu Bruno og veisluna á Brúnni Bruno bjó til sýningu á Old Trafford Félagsskiptaglugginn búinn að mynda hringrás Dramatískur markaleikur á Brúnni Stuðningsmenn Everton fengu félagið til að halda ungstirninu sínu Reyndi að nappa treyju Isaks af börnum Gakpo valdi City og viðræður í fullum gangi Sjáðu öll mörkin og vítadóminn sem ærði Alisson Elanga byrjar frábærlega en Tottenham ömurlega Íslendingar spiluðu stór hlutverk í leikjum dagsins á Bretlandseyjum Bournemouth - Everton 1-1| Everton bjargar jafntefli Sjáðu Haaland skora með sínu nýja hári Liverpool - Nottingham Forest 2-2 | Sanngjarnt jafntefli á Anfield PSG samþykkir tilboð Liverpool í Barcola Emery segir brjálæði hversu mikið Villa fékk fyrir Watkins og Konsa Sjá meira