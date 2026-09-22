Innlent

Barn stakk sig á sprautunál á skóla­lóðinni

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Laugarnesskóla í Reykjavík.
Frá Laugarnesskóla í Reykjavík. Vísir/Vilhelm

Barn í Laugarnesskóla stakk sig á sprautunál sem það fann á skólalóð skólans í gær. Skólameistari biðlar til foreldra um að ræða við börn sín vegna málsins en brugðist var við málinu í samræmi við öryggisferla skólans.

Þetta kemur fram í bréfi skólameistarans Björns Gunnlaugssonar til foreldra barna í skólanum. Krakkar í 1. bekk og til þess sjötta eru í skólanum.

„Ég sendi ykkur þennan póst til að upplýsa ykkur um alvarlegt atvik sem átti sér stað á skólalóðinni í gær. Sprautunál fannst á skólalóðinni og því miður stakk nemandi sig á henni. Brugðist var við málinu tafarlaust í samræmi við öryggisferla skólans,“ segir í bréfinu.

„Í ljósi þessa atviks er mikilvægt að þið ræðið við börnin ykkar heima og útskýrið fyrir þeim að nálar geta verið mjög hættulegar. Brýna þarf fyrir börnunum að ef þau finna nál á skólalóðinni, eða annars staðar, eiga þau alls ekki að snerta hana heldur láta starfsfólk skólans eða fullorðna vita strax svo hægt sé að fjarlægja hana á öruggan hátt. Öryggi nemenda okkar er ávallt í fyrirrúmi.“

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