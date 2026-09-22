Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 22. september 2026 18:59 Frá Laugarnesskóla í Reykjavík. Vísir/Vilhelm Barn í Laugarnesskóla stakk sig á sprautunál sem það fann á skólalóð skólans í gær. Skólameistari biðlar til foreldra um að ræða við börn sín vegna málsins en brugðist var við málinu í samræmi við öryggisferla skólans. Þetta kemur fram í bréfi skólameistarans Björns Gunnlaugssonar til foreldra barna í skólanum. Krakkar í 1. bekk og til þess sjötta eru í skólanum. „Ég sendi ykkur þennan póst til að upplýsa ykkur um alvarlegt atvik sem átti sér stað á skólalóðinni í gær. Sprautunál fannst á skólalóðinni og því miður stakk nemandi sig á henni. Brugðist var við málinu tafarlaust í samræmi við öryggisferla skólans,“ segir í bréfinu. „Í ljósi þessa atviks er mikilvægt að þið ræðið við börnin ykkar heima og útskýrið fyrir þeim að nálar geta verið mjög hættulegar. Brýna þarf fyrir börnunum að ef þau finna nál á skólalóðinni, eða annars staðar, eiga þau alls ekki að snerta hana heldur láta starfsfólk skólans eða fullorðna vita strax svo hægt sé að fjarlægja hana á öruggan hátt. Öryggi nemenda okkar er ávallt í fyrirrúmi.“ Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Innlent „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Innlent Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Fleiri fréttir „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Sjá meira