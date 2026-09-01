Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez

Búist er við að Robert Sanchez fari frá Chelsea eftir að félagið sótti Emiliano Martinez. Argentíski markvörðurinn var strax í byrjunarliðinu um helgina þegar Chelsea vann Brighton 4-3.
Robert Sanchez hefur verið markvörður Chelsea síðan árið 2023 en hann hefur verið mikið gagnrýndur í þeirri stöðu. Xabi Alonso var ráðinn sem þjálfari Chelsea í sumar og virtist hann hafa litla þolinmæði fyrir Sanchez í markinu.
Í fyrsta leik tímabilsins þegar Chelsea fór í heimsókn til Fulham þar sem Chelsea vann 3-2. Það mætti þó skrifa bæði mörk Fulham á Sanchez þar sem hann hefði átt að gera betur í báðum mörkunum.
Xabi Alonso hefur haft litla þolinmæði fyrir mistökunum og eftir að Chelsea keypti Emiliano Martinez frá Aston Villa þá fór hann beint í byrjunarliðið. Chelsea endaði á því að fá þrjú mörk á sig í fyrsta leik Martinez gegn Brighton en það var lítið á hann að sakast í þeim mörkum.
Framtíðin er því ekki björt fyrir Sanchez hjá Chelsea en nú er búist við að hann fari frá Chelsea áður en félagsskiptaglugginn lokar í dag. Búist er við að hann muni ganga til liðs við Como á Ítalíu að láni út tímabilið. Ef það gerist mun Sanchez leika í Meistaradeild Evrópu með Como sem er eitthvað sem Chelsea mun ekki geta gert á tímabilinu.