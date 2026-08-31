Everton hefur boðið í bandaríska framherjann Folarin Balogun en hann er leikmaður AS Monaco. Hann vakti mikla athygli á heimsmeistaramótinu fyrir skandal sem hann átti engan hlut í.
Everton er að reyna að finna leiðir til þess að styrkja sókn liðsins áður en félagsskiptaglugginn lokar á morgun. Liðið hefur nú boðið í Folarin Balogun sem vakti mikla athygli á heimsmeistaramótinu í sumar.
Balogun var besti leikmaður bandaríska liðsins og fór liðið í smá áfall þegar hann fékk rautt spjald í 32-liða úrslitum þegar Bandaríkin slógu út Bosníu og Hersegóvínu. Þá hafði Donald Trump Bandaríkjaforseti samband við Gianni Infantino, forseta FIFA, og fékk að aflétta leikbanni Balogun fyrir 16-liða úrslitin.
Bandaríkin enduðu á að tapa fyrir Belgíu í 16-liða úrslitum en Balogun tók skýrt fram að hann hefði engin áhrif á það að leikbanni hans yrði aflétt. Balogun er aðeins 25 ára og er því á besta aldri.
Everton bauð 40 milljónir punda í Bandaríkjamanninn en ekki er vitað hvað AS Monaco vill fá fyrir leikmanninn. Balogun ólst upp í akademíu Arsenal og ætti því að vera vel kunnugur Englandi og félögunum þar.