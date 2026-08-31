Byrjun Liverpool í ensku úrvalsdeildinni hefði mátt vera betri en liðið hefur gert jafntefli í tveimur fyrstu umferðunum, gegn Newcastle og Nottingham Forrest.
Andoni Iraola tók við Liverpool í sumar og hefur hann nú stýrt liðinu í tveimur deildarleikjum. Byrjun Spánverjans var til umræðu í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport í gærkvöldi.
„Mér finnst liðið ekki með þessa Liverpool-áru yfir sér,“ segir Ásgerður Stefanía Baldursdóttir sérfræðingur Sýnar Sports.
„Það er auðvitað bara mikil pressa á honum og einhvern veginn halda stuðningsmenn Liverpool að hann bara komi inn og geri allt eins og Klopp gerði. Það er munur á að vera með Bournemouth og að vera með Liverpool,“ segir Halldór Árnason
„Liðin eru farin að liggja neðar á móti Liverpool og það er ekki sama pláss og það var til að sækja hratt í. Hann er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta og gamla góða Klopp-liðið verður mætt þarna. Þetta eru allt aðrir leikmenn, þannig að hann þarf tíma. Og auðvitað hefði hann gjarnan viljað hafa fleiri stig.“
Hér að neðan má sjá umræðuna úr þætti gærkvöldsins.