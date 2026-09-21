Flugvirkjar fullyrða að forsvarsmenn flugfélagsins Icelandair hafi hafnað tillögu flugvirkja um að fresta boðuðum verkfallsaðgerðum um sjö sólarhringa. Félag flugvirkja segir að tilgangurinn með tillögunni hafi verið að gefa aðilum tíma til að vinna áfram með innanhústillögu ríkissáttasemjara.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í yfirlýsingu á vef Flugvirkjafélags Íslands sem ætla má að sé rituð af Óskari Einarssyni formanni félagsins en yfirskriftin er: „Síminn minn hringir ekki.“ Þar segir að það séu vonbrigði að standa frammi fyrir því að vilja halda samtali gangandi með það að markmiði að finna lausn á deilu en fá ekkert svar. Ljóst er miðað við þetta að félagið stefnir enn að ótímabundnu verkfalli, sem á að hefjast aðfaranótt miðvikudags, 23. september.
„Flugvirkjafélag Íslands hefur ítrekað boðist til að funda með Icelandair með það að markmiði að ná sáttum. Það hefur verið eindreginn vilji félagsins að nýta þann tíma sem gefst til að finna lausn við samningaborðið áður en að til vinnustöðvunar kemur. Það hefur enn ekki tekist. Við höfum einnig boðist til að funda með ráðherrum um málið án árangurs, en höfum þó fengið áheyrn hjá ráðuneytisstjórum í tveimur ráðuneytum.“
Segir í yfirlýsingunni að um helgina hafi dregið til tíðinda milli samningsaðila. Með milligöngu ríkissáttasemjara hafi flugvirkjar og Icelandair verið í þreifingum sem hafi leitt til þess að ríkissáttasemjari hafi lagt fram innanhússtillögu sem samningsaðilar hafi átt að vinna að. Segist félagið vera reiðubúið að vinna áfram með þá tillögu.
„Í viðleitni okkar til að skapa samningsaðilum svigrúm buðumst við jafnframt til að fresta boðuðum aðgerðum um sjö sólarhringa. Tilgangurinn var að gefa aðilum tíma til að vinna áfram með tillöguna og kanna hvort hún gæti leitt til sátta. Í morgun bárust þau tíðindi að Icelandair hafi hafnað því boði.Það eru fyrst og fremst vonbrigði en samhliða vekur það upp spurningar um raunverulega stöðu samningsviðræðnanna,“ segir í yfirlýsingunni.
„Þegar annar samningsaðilinn er reiðubúinn að leggja sitt af mörkum til að leita leiða til sátta, gefa viðræðunum meiri tíma og vinna með tillögu ríkissáttasemjara, en slíkt svigrúm er ekki þegið þá er eðlilegt að velta fyrir sér hvort raunverulegur samningsvilji sé til staðar. Mögulega segir staðan okkur að samningsviðræður séu fullreyndar. Eða mögulega er eitthvað í stöðunni sem við sjáum ekki enn. Við ætlum ekki að fullyrða um það. Það er ljóst að það þarf raunverulegan vilja tveggja til að ná samkomulagi. Við búum yfir þeim vilja. Síminn minn hringir ekki.“
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