Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Árni Sæberg skrifar 21. september 2026 14:28 Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í ræðustól Alþingis. Vísir/Anton Brink Fjármála- og efnahagsráðherra segir boðað verkfall flugvirkja myndu hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annarra atvinnugreina og ferðafrelsi þjóðarinnar. Ríkisstjórnin fylgist vel með stöðunni og muni grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma. Þetta er meðal þess sem kom fram í svari Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra við fyrirspurn Guðrúnar Hafsteinsdóttur, þingmanns og formanns Sjálfstæðisflokksins, á þingfundi dagsins. Hafi áhrif á þegar tæpan fjárhag ríkisins Guðrún sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna, atvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skatttekjum í ríkissjóð, vofði yfir ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá og með næsta miðvikudegi. „Samtök ferðaþjónustunnar segja áhrifin þegar farin að koma fram, fyrirtæki um allt land hafa fengið fjölda afbókana og fyrirspurna um niðurfellingu og frestun ferða. Hér er undir ein stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar, tekjur þúsunda fyrirtækja og þar með auðvitað tekjur ríkissjóðs, sem stendur nú þegar tæpur. Því vil ég spyrja hæstvirtan fjármála- og efnahagsráðherra: Hvernig blasir þessi staða við ríkisstjórninni frá sjónarhóli ríkisfjármálanna? Hvaða sviðsmyndir hefur ráðuneytið dregið upp um áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og afkomu næsta árs?“ spurði Guðrún. Bindur vonir við að samningar náist Daði Már sagði vissulega rétt hjá Guðrúnu að verkfall flugvirkja myndi hafa veruleg áhrif, ekki bara ferðaþjónustuna heldur fjölda atvinnugreina og einnig ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Fylgjast þyrfti mjög nákvæmlega með hvernig því vindur fram. Aðilar væru enn þá við samningaborðið og það væri þeirra að takast á við það verkefni að finna hljómgrunn og ná niðurstöðu. „Ég bind enn þá vonir við að það takist. Það er hins vegar alveg rétt að þarna er um þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða, ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.“ Flug Stéttarfélög Atvinnurekendur Viðreisn Sjálfstæðisflokkurinn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Kjaramál Icelandair Tengdar fréttir Þreifingar um lausn en framhaldið óákveðið Þreifingar voru í gær milli samninganefnda flugvirkja og Icelandair um að þoka kjaraviðræðum áfram. Framhaldið hefur ekki verið ákveðið en ótímabundið verkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags, 23. september. 21. september 2026 13:03 „Fyrir okkur eru flugferðir ekki lúxus heldur lífæð“ Ásdís Eir Guðmundsdóttir, lögfræðingur Félags atvinnurekenda (FA), segir stjórnvöld verða að skoða hvernig sé hægt að tryggja meiri sanngirni þegar ákveðnar stéttir geti með verkfallsréttinum valdið svo miklum samfélagslegum skaða. Hún segir það ekki samrýmast grundvallarsjónarmiðum samningsréttar að ferðaþjónustuaðilar, sem eigi enda aðild að kjarasamningum flugstétta, beri einir óskipta fjárhagslega áhættu af vinnudeilum flugvirkja. 19. september 2026 13:32 Hafa miklar áhyggjur af verkfalli flugvirkja Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) lýsir þungum áhyggjum af áhrifum boðaðs verkfalls á flugvirkja. 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