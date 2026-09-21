Innlent

Muni grípa til nauð­syn­legra að­gerða vegna verk­fallsins

Árni Sæberg skrifar
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í ræðustól Alþingis.
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í ræðustól Alþingis. Vísir/Anton Brink

Fjármála- og efnahagsráðherra segir boðað verkfall flugvirkja myndu hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annarra atvinnugreina og ferðafrelsi þjóðarinnar. Ríkisstjórnin fylgist vel með stöðunni og muni grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.

Þetta er meðal þess sem kom fram í svari Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra við fyrirspurn Guðrúnar Hafsteinsdóttur, þingmanns og formanns Sjálfstæðisflokksins, á þingfundi dagsins.

Hafi áhrif á þegar tæpan fjárhag ríkisins

Guðrún sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna, atvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skatttekjum í ríkissjóð, vofði yfir ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá og með næsta miðvikudegi.

„Samtök ferðaþjónustunnar segja áhrifin þegar farin að koma fram, fyrirtæki um allt land hafa fengið fjölda afbókana og fyrirspurna um niðurfellingu og frestun ferða. Hér er undir ein stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar, tekjur þúsunda fyrirtækja og þar með auðvitað tekjur ríkissjóðs, sem stendur nú þegar tæpur. Því vil ég spyrja hæstvirtan fjármála- og efnahagsráðherra: Hvernig blasir þessi staða við ríkisstjórninni frá sjónarhóli ríkisfjármálanna? Hvaða sviðsmyndir hefur ráðuneytið dregið upp um áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og afkomu næsta árs?“ spurði Guðrún.

Bindur vonir við að samningar náist

Daði Már sagði vissulega rétt hjá Guðrúnu að verkfall flugvirkja myndi hafa veruleg áhrif, ekki bara ferðaþjónustuna heldur fjölda atvinnugreina og einnig ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Fylgjast þyrfti mjög nákvæmlega með hvernig því vindur fram. 

Aðilar væru enn þá við samningaborðið og það væri þeirra að takast á við það verkefni að finna hljómgrunn og ná niðurstöðu. 

„Ég bind enn þá vonir við að það takist. Það er hins vegar alveg rétt að þarna er um þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða, ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.“

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