Félagsskiptaglugginn lokar á þriðjudaginn og eru liðin í ensku úrvalsdeildinni að keppast um að klára leikmannaskipti áður en hann klárast. Margir leikmenn á Englandi eru orðaðir við lið og hefur myndast ákveðin hringrás í leikmannaskiptum.
Iliman Ndiaye hefur neitað að skrifa undir nýjan samning við Everton þannig að félagið er að leitast við að selja leikmanninn. Everton virðist vera búið að samþykkja tilboð Tottenham í leikmanninn en Ndiaye hefur líka verið orðaður við Manchester City.
Sömuleiðis hefur Everton sýnt áhuga á að fá Richarlison aftur til félagsins frá Tottenham. Richarlison hefur oft sagt að hann vilji fara frá Tottenham og virðist Roberto De Zerbi, þjálfari liðsins, vera búinn að fá sig fullsaddan af því. Búist er þá við að Richarlison verði í harðri baráttu við Thierno Barry um framherjastöðuna hjá Everton.
Manchester City hefur í miklu að snúast þessa stundina en Cody Gakpo hefur líka verið sterklega orðaður við félagið. Sömuleiðis er samningur Jack Grealish við Manchester City að renna út og hefur hann sagt að hann langi að snúa aftur til Everton þar sem hann var að láni á síðasta tímabili.
Ljóst er að nóg á eftir að gerast í leikmannaskiptum þó svo að það sé lítið eftir af glugganum. Svo virðist sem mörg lið hafi áhuga á leikmönnum hvors annars sem gerir það spennandi að sjá hvaða skipti fara í gegn því ekki geta allir leikmenn farið alls staðar.