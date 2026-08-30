Everton hefur hafnað tilboði Nottingham Forest í unga miðjumanninn Harrison Armstrong. Ástæðan fyrir því er að stuðningsmenn Everton voru brjálaðir yfir því að hann væri að fara.
Harrison Armstrong er 19 ára miðjumaður og hefur verið einn efnilegasti leikmaður Everton í langan tíma. Nottingham Forest bauð 40 milljónir punda í leikmanninn en stuðningsmenn Everton voru ekki sáttir við að hann væri að fara þangað.
Í leik Bournemouth og Everton sem fór fram í gær sungu stuðningsmenn Everton lög um Armstrong nær allan leikinn og gáfu í skyn að það yrðu óeirðir ef hann yrði seldur.
Eftir leikinn ákvað Dan Freidkin, stjórnarmaður Everton, að hafna tilboði Forest í leikmanninn unga. Þetta var gert til að geðjast stuðningsmönnum Everton og fá þá ekki á móti stjórn félagsins.
Ást Everton-manna á Armstrong er það mikil að stjórn Everton hefði mögulega verið bolað burt ef Armstrong yrði seldur. Lið á borð við Everton skilja að ef einhver af stórliðunum vilja fá leikmennina sína þá verði þau að leyfa þeim að fara. Hins vegar ef lið eins og Nottingham Forest, sem er í harðri samkeppni við Everton, getur fengið unga stjörnuleikmenn frá félaginu þá er félagið ekki að fara að ná neinum árangri.
Það var því mikilvægt fyrir Freidkin og hans menn í stjórn Everton að selja ekki Armstrong. Þá bæði hefur hann ungan og efnilegan leikmann lengur í herbúðum félagsins og stuðningsmenn eru ekki að fara að vera brjálaðir út í hann.