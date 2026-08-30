Bruno bjó til sýningu á Old Trafford

Fyrirliðinn Bruno Fernandes skoraði þrennu og lagði upp mark þegar Manchester United náði í sín fyrstu stig á þessari leiktíð í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, með 5-2 sigri á nýliðum Ipswich á Old Trafford.
Eftir tap gegn nýliðum Hull í fyrsta leik varð útlitið enn dekkra hjá United-mönnum þegar Leif Davis kom Ipswich yfir í dag, á 29. mínútu. Davis var nálægt því að tvöfalda forskotið skömmu síðar en í staðinn jafnaði Fernandes metin úr skyndisókn, eftir að Marcelino Núnez rann á rassinn með boltann.
Staðan var 1-1 í hálfleik en snemma í seinni hálfleik opnuðuts flóðgáttirnar. Harry Maguire kom United yfir með skoti á 56. mínútu sem reyndar skráist sem sjálfsmark Jacob Greaves, eftir að boltinn breytti um stefnu. Boltinn hrökk í hönd Maguire í aðdragandanum en markið fékk að standa.
Strax í kjölfarið fékk Cunha vítaspyrnu sem Bruno Fernandes skoraði af öryggi úr og hann fullkomnaði svo þrennuna á 68. mínútu eftir þunga sókn.
Fernandes átti svo langa sendingu á Bryan Mbeumo sem skoraði fimmta mark United áður en Chuba Akpom klóraði í bakkann í lokin fyrir gestina, eftir slæm mistök Lisandro Martinez í vörn United.
Liðin eru nú bæði með þrjú stig eftir tvær umferðir en næsti leikur United er við Everton á útivelli næsta sunnudag. Ipswich tekur á móti Liverpool á föstudagskvöld.