Þjóðverjinn Matthias Jaissle getur ekki kvartað yfir byrjun sinni sem stjóri Newcastle en liðið er með fjögur stig eftir góðan 2-0 útisigur gegn Tottenham í 2. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.
Líkt og í jafnteflinu við Liverpool í fyrstu umferð þá var Svíinn Anthony Elanga á skotskónum í dag en hann kom Newcastle yfir á 62. mínútu eftir laglegan snúning í teignum og skot í stöng og inn.
Nico González, sem kom frá Manchester City, átti ríkan þátt í markinu með langri sendingu á bosníska bakvörðinn Amar Dedic sem ákvað að endurnýja kynni sín við stjórann Jaissle hjá Newcastle.
Yoane Wissa skoraði svo seinna mark gestanna á 72. mínútu með bakfallsspyrnu eftir skalla frá Nick Woltemade sem var nýkominn inná sem varamaður.
Á meðan að Newcastle-menn geta verið hæstánægðir þá er byrjun leiktíðarinnar martröð fyrir Tottenham. Liðið hefur nú tapað fyrstu tveimur leikjunum, fengið á sig fimm mörk og ekki enn náð að skora, og ljóst að Roberto De Zerbi á mikið verk fyrir höndum með sinn mikið breytta mannskap. Eftir fínan fyrri hálfleik skapaði Tottenham sér varla færi í seinni hálfleiknum, nema þegar Omar Marmoush fékk fínt færi en átti allt of laust skot úr teignum.