Liverpool og Nottingham Forest gerðu 2-2 jafntefli í annarri umferð ensku úrvalsdeildarinnar í dag. Liverpool lenti tvisvar undir en náði að jafna metin í bæði skiptin.
Notthingam Forest náði forystu leiksins á 24. mínútu með góðu marki frá Dan Ndoye. Igor Jesus skýldi boltanum vel og endaði boltinn hjá Ndoye eftir sendingu frá Morgan Gibbs-White og kláraði Ndoye færið vel fram hjá Alisson í marki Liverpool.
Nottingham Forest náði að halda forystunni þangað til á 60. mínútu en þá náði Alexander Isak að jafna metin af stuttu færi eftir sendingu frá Cody Gakpo. Frábærlega útfærð sókn hjá Liverpool sem virtist vera að ná tökum á leiknum.
Áhugavert atvik gerðist í kjölfar þess en Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, vildi gera þrefalda skiptingu. Fjórði dómarinn var þó lengi að gera leikmannaskiltin tilbúin og því töfðust skiptingarnar við litla hrifningu Iraola á hliðarlínunni.
Áður en Liverpool náði að gera skiptingarnar tók Forest hratt innkast og Neco Williams var allt í einu sloppinn í gegn. Þá reyndi Alisson að ná boltanum á undan Williams en endaði á að brjóta á honum og vítaspyrna dæmd. Morgan Gibbs-White fór á punktinn og skoraði örugglega úr vítaspyrnunni og Forest var aftur komið í forystu leiksins.
Á 81. mínútu náði Liverpool að jafna leikinn í annað skiptið þegar Viktor Munoz skoraði í sínum fyrsta leik á Anfield. Florian Wirtz sendi frábæra sendingu inn fyrir vörn Nottingham Forest og nýtti Munoz færið vel.
Liverpool er með tvö stig eftir tvo leiki og þarf því Iraola, þjálfari liðsins, að bíða lengur eftir fyrsta sigurleiknum í deildinni. Nottingham Forest fær sín fyrstu stig þetta tímabilið eftir svekkjandi tap gegn Leeds í fyrstu umferðinni.