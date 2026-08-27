Jamie Carragher, fyrrum leikmaður Liverpool og starfandi sparkspekingur, hefur verið krafinn um gjaldþrotayfirlýsingu af breskum yfirvöldum vegna ógreiddra skatta. Talsmaður Carragher segir að málið verði leyst fljótlega.
Samkvæmt BBC skuldar Carragher á bilinu 700 til 800 þúsund pund. Hann hefur ekki staðið skil á sköttum og því fer skatta- og tollaeftirlit Bretlands (HMRC) fram á gjaldþrotaskipti, sem það segir „síðasta úrræðið“ til að eltast við ógreidda skatta.
Carragher var leikmaður Liverpool í ensku úrvalsdeildinni frá 1996 til 2013. Síðan hann lagði skóna á hilluna hefur hann starfað sem knattspyrnusérfræðingur, hjá Sky Sports, CBS og í hlaðvarpinu Stick To Football.
Carragher mætti fyrir dómara í morgun en hefur ekki tjáð sig um málið. HMRC tjáir sig ekki um einstaka mál en talsmaður Carragher sagði við BBC:
„Þetta er einkaskattamál sem hefði átt að leysa fyrr og viðeigandi ráðstafanir verða gerðar í dag til að ganga frá því. Minn skilningur er að málið muni ekki halda áfram og verði leyst innan skamms.“