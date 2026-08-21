Leysa upp nýja drónahersveit sem átti að læra af Úkraínumönnum

Forsvarsmenn herafla Bandaríkjanna hafa ákveðið að hætta tilraunum með sérstaka drónahersveit, sem hefur verið staðsett í Evrópu, og reynt að læra af reynslu Úkraínumanna. Hermennirnir eiga að snúa sér aftur að grunngildum sínum sem fótgönguliðar en eiga að miðla reynslu sinni til yfirmanna hersins.
Hermenn 173. fallhlífaherdeildar Bandaríkjahers hafa í tæpt ár verið í Úkraínu að læra og æfa drónahernað, að smíða eigin dróna og beita þeim. Á þeim tíma hafa þeir nokkrum sinnum æft með úkraínskum hermönnum.
Í nóvember var stofnað sérstakt sex hundruð hermanna herfylki, myndað af hermönnum úr áðurnefndri herdeild, sem átti að sérhæfa sig í drónahernaði. Markmiðið var að hægt yrði að senda þessa hermenn hvert sem er í heiminum, þar sem þörf væri á þeim.
Christopher LaNeve, nýr og starfandi forseti herforingjaráðs Bandaríkjanna, hefur gefið þá skipun að herdeildin eigi aftur að leggja áherslu á það að vera hefðbundin fallhlífaherdeild.
Wall Street Journal segir að skipunin sé liður í heildaráætlun LaNeve, sem unnið hefur náið með Pete Hegseth varnarmálaráðherra, um heraflann. Heimildarmenn WSJ segja þessa áætlun snúast um að snúa heraflanum aftur að grunnhlutverkum sínum (e. back to basics).
Það var herforinginn Randy George, sem Hegseth rak úr embætti formanns herforingjaráðsins í apríl, sem skipaði fallhlífaherdeildinni á sínum tíma að snúa sér að drónahernaði.
Fyrr í sumar tóku aðrir bandarískir hermenn þátt í æfingu í Þýskalandi með úkraínskri hersveit en þeir eru sagðir hafa fengið á baukinn á æfingunni. Úkraínsku hermennirnir munu hafa fundið þá bandarísku fljótt og sigrað þá með drónum.
Ákvörðun LaNeve og Hegseths er ekki sögð hafa fallið í kramið hjá hernaðarsérfræðingum vestanhafs sem segja að hún muni koma niður heraflanum til lengri tíma. Dónahernaður sé að verða sífellt mikilvægari.
Eins og bent er á í grein AP fréttaveitunnar var ákvörðunin einnig tekin eftir að stríð Bandaríkjanna gegn Íran hafi bersýnilega sýnt fram á þörf Bandaríkjamanna á að læra af drónahernaði annarra. Íranir hafi beitt ódýrum Shahed-sjálfsprengidrónum af mikilli skilvirkni gegn bandarískum skipum og herstöðvum í Mið-Austurlöndum.
Þeim hafi jafnvel tekist að skjóta niður herþyrlu með drónum og hafi þvingað Bandaríkjamenn og bandamenn þeirra til að skjóta drónana niður með mun dýrari flugskeytum.
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Samkvæmt yfirlýsingu frá forsvarsmönnum bandaríska hersins eiga hermenn 173. fallhlífaherdeildar sem mynduðu nýja herfylkið að hætta tilraunum sínum og æfingum í þessum mánuði og þeim næsta og kynna hvað þeir lærðu fyrir leiðtogum hersins.
Þær lexíur á svo að nota til að móta næstu skref hersins varðandi drónahernað.
Hermennirnir eiga að snúa aftur til 173. fallhlífaherdeildarinnar.
Umræddir sex hundruð hermenn hafa meðal annars ferðast til Úkraínu, þar sem þeir hafa fengið að tala við og læra af úkraínskum hermönnum og tekið þátt í æfingum með úkraínskum hermönnum og öðrum hermönnum NATO-ríkja.
Frá því Hegseth rak George og tilnefndi LaNeve, sem hafði verið aðstoðarmaður ráðherrans, í hans stað hefur herforinginn lagt mikið púður í að gera breytingar á herafla Bandaríkjanna.
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Tilnefning hans hefur mætt mótspyrnu þingmanna beggja flokka í öldungadeildinni en LaNeve getur unnið sem starfandi formaður herforingjaráðsins eins lengi og hann og Hegseth vilja.
LaNeve hefur fækkað bandarískum hersveitum í Evrópu og stendur til að fækka þeim enn frekar.
Þá hefur hann einnig gert miklar breytingar á viðmiðum hersins hvað varðar heilsu, þrek og þyngd hermanna. Í stað hefðbundinna viðmiða sem taka mið af hæð og þyngd, hefur LaNeve gert þá breytingu að nú á að taka mið af hæð og ummáli hermanna. Þetta hefur mætt mótspyrnu og þá sérstaklega frá Dan Driscoll, herráðherra, sem hefur sagt að þetta muni koma niður á vöðvastæltum og stórum hermönnum sem eru annars í mjög góðu formi.