Magdalena Andersson formaður Jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun til vinstri eftir að Vinstriflokkurinn á sænska þinginu hafnaði tillögu Jafnaðarmanna að þingforseta. Þess í stað ákvað flokkurinn að styðja tillögu hægriflokka að þingforseta.
Í umfjöllun sænska ríkisútvarpsins kemur fram að Andersson hafi boðað til blaðamannafundar vegna málsins í morgun. Hún segir viðræður við vinstriflokkana síðustu tíu daga um stjórnarmyndun ekki hafa skilað neinu. Flokkurinn líti svo á að Vinstriflokkurinn vilji styðja ríkisstjórnarmyndun til hægri með stuðningi sínum við tillögu flokkanna að þingforseta.
Þing er sett í dag í landinu í fyrsta sinn síðan kosningar fóru þar fram. Moderatarna, hægri flokkurinn í Svíþjóð, hefur tilnefnt Andreas Norlén og munu flokkar frá miðju og til hægri styðja tillöguna auk vinstriflokksins. Fram kemur að Jafnaðarmenn hafi ekki útnefnt neinn hingað til.
Andersson segir á blaðamannafundi í morgun að hún hafi verið látin vita af ákvörðun Vinstriflokksins í gær, hún hefði ekki skilað stjórnarmyndunarumboðinu annars. Hún hafnar því að ákvörðunin sé einungis til þess fallin að mynda þrýsting á Vinstriflokkinn um að ganga aftur til samningaviðræðna.
Þá ræðir sænska ríkisútvarpið við Nooshi Dadgostar formann Vinstriflokksins. Hún segir að yfirlýsing Andersson um málið sé undarlegt, flokkurinn hafi ekki litið á útnefningu þingforseta sem pólitískt mál. Flokkurinn hafi viljað útnefna manneskju sem hefði reynslu og væri hæf í starfið, en Norlén hefur verið þingforseti frá árinu 2018.